Cuál es la joven promesa de Newell’s que jugará con Messi en Inter Miami

Inter Miami anunció oficialmente este viernes la incorporación de Mateo Silvetti, una de las grandes promesas surgidas de la cantera de Newell’s Old Boys, al cierre del mercado secundario de fichajes de la MLS 2025. El delantero firmó hasta 2029 con opción de extensión por otro año más.

Silvetti, de tan solo 19 años, llega gracias a la iniciativa Sub-22 de la MLS, lo que les permitió incorporarlo sin que afecte significativamente el tope salarial del plantel, que tiene como figura máxima a Lionel Messi.

Inter Miami le dio la bienvenida a Mateo Silvetti.

Desde su debut en 2024 en Newell’s, Silvetti disputó 37 partidos, anotó 6 goles y aportó 2 asistencias, consolidándose como una figura emergente del club rosarino.

El delantero ya tiene experiencia internacional: formó parte del seleccionado argentino Sub-20, donde fue dirigido por Javier Mascherano, actual director técnico de Inter Miami, lo que pudo facilitar su incorporación e integración al equipo.

Su llegada completa el plantel del club para la temporada 2025, que ya había sumado a figuras como Rodrigo De Paul. A su vez, Inter Miami sufrió salidas como las de Drake Callender y Federico Redondo.

Además del fichaje de Silvetti, el club intentó fichar al defensor Gonzalo Piovi de Cruz Azul, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo por razones económicas.

Este movimiento refuerza la identidad argentina en la plantilla, que ya cuenta con Messi, De Paul, Jordi Alba, Suárez, Weigandt, y ahora Silvetti. Una evidente apuesta por el talento sudamericano.

La incorporación de Silvetti llega justo antes del cierre del mercado y en plena pretemporada del equipo: Inter Miami ya está clasificado a semifinales de la Leagues Cup y busca dar pelea en la MLS.