Caño, gambeta y gol: la jugada de Ciro Messi que se volvió viral en Estados Unidos

Después de la victoria del Inter Miami sobre Pumas en la Leagues Cup, el estadio estalló no por un golazo del plantel profesional, sino por las jugadas de Ciro Messi: caño, gambeta y definición que lo convirtieron en la nueva estrella viral del día.

12 de agosto de 2025,

Ciro, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fue el verdadero protagonista sorpresa tras el triunfo del Inter Miami en la cancha. Con apenas siete años y una pelotita en los pies, deslumbró a todos con dos jugadas que se volvieron virales en cuestión de minutos.

En el primer video, se lo ve enfrentando a otro niño en un mano a mano: con confianza, le hace un caño, conserva la pelota atada al pie y avanza con una naturalidad pasmosa. Esa acción fue seguida por otra que coronó con un gol: arrancó cerca del área, gambeteó hacia el centro y definió al segundo palo con una precisión que sorprendió a todos.

La habilidad de Ciro hizo que los aficionados presentes prorrumpieran en aplausos y que los clips de su actuación se compartieran por redes sociales como pan caliente. “Es igual a su papá”, repetían algunos mientras comentaban el estilo, el trote liviano y los amagues, que despertaron comparaciones inmediatas con el astro.

Aunque Ciro es diestro, al contrario que su madre y su papá, el despliegue técnico —caño, gambeta corta y definición pulida— recordó a muchos el sello futbolístico que luego haría famoso al capitán albiceleste. El pequeño también integra la Sub-7 de la academia del club y suele usar la camiseta diez con la cinta de capitán.

No es la primera vez que los hijos de Messi se vuelven virales: en febrero, Ciro también había protagonizado un golazo con sus compañeros en el mismo club y ya se venía hablando del ADN futbolístico que generacionalmente habita en la familia Messi.

Esta exhibición espontánea sin público en cancha y después de un partido profesional reafirma la magnitud del talento que corre por sus venas y genera ilusión en los hinchas: ¿veremos a Ciro, o tal vez a Mateo o Thiago, brillar profesionalmente algún día?

Para muchos, aquello no fue solo un momento tierno o divertido: fue una señal temprana de que, más allá del apellido, el fútbol parece estar escrito en el campo para los Messi. Y en Miami, quedó demostrado ante todos.

