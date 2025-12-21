Cuál es el humilde pero millonario emprendimiento de la pareja de la rosarina Amalia Granata

El mapa nacional de los sabores regionales suma un nuevo capítulo de expansión. La emblemática Soda Estambul, nacida y criada en la capital provincial, ha concretado oficialmente su desembarco en Buenos Aires en este cierre de 2025. Se trata de un hito histórico para la firma. El representante de la gestión es Leonardo Squarzon, el marido de la diputada Amalia Granata.

La noticia no solo generó impacto comercial, sino también repercusiones en redes sociales. El analista Carlos Maslatón fue uno de los primeros en celebrar la llegada de los cajones de vidrio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparando la calidad de la bebida con marcas internacionales de renombre como la mexicana Topo Chico. “Es la mejor y más rica soda de la Confederación Argentina”, destacando el nivel de carbonatación que caracteriza a la marca frente a la pérdida de efervescencia de otras aguas industriales.

“Mi marido vende sodas, es sodero”, dice sonriendo. “Soda Estambul es una soda santafesina que desembarca en Buenos Aires. Hay mucha gente fanática de la soda. yo soy una”, afirma Granata, quien agregó que su marido tomó la la representación y la llevará la soda a toda la provincia de Buenos Aires

El legado de una tradición que nació en 1948: la soda preferida de la diputada Amalia Granata

El origen de la soda Estambul se remonta al 14 de agosto de 1948, cuando cuatro soderías de la ciudad de Santa Fe decidieron fusionarse para crear un producto con una fuerza de gas inigualable. Lo que comenzó como un emprendimiento local para distribuir sifones, se transformó en 1964 en una potencia regional al incorporar el envasado en botellas de vidrio de medio y un litro. Esa visión les permitió salir de su zona de confort y empezar a colonizar las mesas de gran parte de la provincia de Santa Fe y zonas aledañas.

Con el paso de los años, la empresa supo adaptarse a las nuevas tendencias sin resignar su esencia. Durante la década de los 70 sumaron los envases de PET (plástico descartable) en diversos tamaños, pero mantuvieron siempre el compromiso con el envase de vidrio retornable, el favorito de los “fundamentalistas” de la soda.

Desembarco en Buenos Aires

La marca ya habilitó canales de venta online bajo el nombre “BA Estambul Soda Club”, donde los nuevos consumidores pueden acceder a descuentos por lanzamiento. De esta manera, el gas más potente del Litoral se prepara para dar pelea en las góndolas más competitivas del país.