Cuál es el emblemático bar de Rosario que anunció su cierre después de casi 40 años

El bar Pasaporte, referente de varias generaciones de rosarinos y visitantes, dejará de funcionar en septiembre tras casi 40 años abierto al público. Ubicado en Maipú y Urquiza, frente a la ex Aduana, la esquina fue siempre identificada como la más parisina de Rosario.

La decisión fue confirmada por Pablo Bonilla, actual dueño del bar junto a sus hijos, Luca y Juan. Bonilla explicó que, aunque tuvieron la opción de comprar el inmueble, no les resultó redituable, por lo que optaron por aceptar la venta del edificio y cerrar el bar.

El inmueble fue adquirido por un grupo inversor de Rosario por un monto cercano a los US$190.000, según informaciones del mercado inmobiliario local.

El cierre definitivo será efectivo a partir del 8 de septiembre, fecha en la cual Pasaporte servirá su último café. Hasta ese día, adaptarán el local para desarmar decoraciones, subastar muebles y piezas decorativas que formaron parte de su ambientación característica.

El lugar funcionaba desde 1986 y, a lo largo de su historia, se caracterizó por su estilo distintivo: piso de madera, barra de madera oscura, luces tenues, decoraciones antiguas, objetos nostálgicos. Esa atmósfera, que muchos describían como un viaje imaginario a otra época, fue uno de sus principales atractivos.

Pese al cierre, ciertas restricciones legales aseguran que la fachada, estructura interna y ciertos elementos arquitectónicos deberán conservarse, dado que el inmueble está declarado como Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad.

Bonilla reveló que la decisión estuvo motivada por múltiples factores: la caída del consumo, los costos operativos crecientes, la inflación, los cambios en los patrones de salida nocturna de Rosario, que han llevado a una menor concurrencia, y la imposibilidad de hacer rentable un emprendimiento con esas características bajo las condiciones actuales.

A pesar del cierre, Bonilla y sus hijos analizan proyectos futuros. No descartan emprender otro bar en otra ubicación o incluso reinventarse en el rubro gastronómico, utilizando su experiencia acumulada en Pasaporte.

El cierre de Pasaporte no sólo marca el fin de un local, sino el cierre simbólico de una época para muchos rosarinos que lo vivieron como punto de encuentro, refugio cultural y espacio de diálogo, juventud, música y cafés en la vereda. La despedida será nostálgica y cargada de recuerdos.