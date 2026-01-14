Crisis terminal en Lácteos Verónica: paran tres plantas en Santa Fe y peligran 700 puestos de trabajo

La provincia de Santa Fe enfrenta uno de los conflictos industriales más severos de los últimos tiempos con la paralización total de Lácteos Verónica. La empresa tomó la drástica decisión de frenar la producción en sus tres plantas ubicadas en las localidades de Clason, Lehmann y Suardi, poniendo en jaque la estabilidad laboral de 700 familias santafesinas. Esta medida representa un golpe demoledor para la economía del centro y oeste provincial, donde la firma es un motor de empleo fundamental.

Lácteos Verónica paralizó sus plantas: 700 trabajadores dejaron de cobrar

La situación salarial es el detonante de este escenario crítico. Los trabajadores de las tres sedes reclaman el pago de sueldos adeudados. A pesar de que existía un compromiso formal para saldar estas deudas mediante un esquema de cuotas, la patronal incumplió el plan de pagos.

Los trabajadores nucleados denunciaron que el acuerdo de pagos semanales para saldar salarios atrasados, que preveía depósitos de alrededor de un millón de pesos, dejó de cumplirse a comienzos de enero, con acreditaciones parciales o directamente inexistentes. El entendimiento cayó definitivamente el 8 de enero y dio paso a una parálisis productiva.

La empresa llegó a procesar más de 620.000 litros de leche diarios.

La parálisis de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi no solo afecta al personal de fábrica, sino que ha generado un efecto dominó sobre toda la cadena de valor regional. Proveedores, transportistas y diversos prestadores de servicios vinculados a la logística láctea han quedado a la deriva ante el cese de actividades.

La incertidumbre se extiende por las rutas provinciales, donde el movimiento habitual de camiones ha desaparecido por completo.

Para las próximas horas se esperan asambleas y movilizaciones en las puertas de las fábricas afectadas. La resolución de este conflicto es clave para evitar un desastre social en una de las cuencas lecheras más importantes del país.