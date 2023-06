Crimen del “Trinche” Carlovich: la fiscalía pidió 37 años de prisión para “Bocachita Maidana

Asalto seguido de muerte, eso fue lo que terminó con la vida de Tomás “Trinche” Carlovich en mayo del 2020. A pesar del tiempo, recién el 9 de mayo se inició el juicio en busca de justicia, y este jueves inició la etapa final con los alegatos. En el banquillo de los acusados está sentado Juan Ariel “Bocachita Maidana, quien enfrenta cargos varios.

El exfutbolista circulaba en bicicleta por la zona de Eva Perón y Paraná, cuando fue sorprendido por el delincuente que lo tiró al piso y luego del forcejeo lo dejó herido en la calle. Vecinos lo asistieron y trasladado inmediatamente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado hasta su muerte, sucedida dos días después. Los informes médicos indicaron que su deceso fue producto del traumatismo de cráneo.

Qué pena pidieron los fiscales para el acusado de matar a “Trinche” Carlovich

Los fiscales Georgina Pairola y Alejandro Ferlazzo solicitaron 37 años de prisión para “Bocachita”, ya que es el principal sospechoso por haber empujado a “Trinche” de su bicicleta. El hombre, de 35 años, fue detenido dos días después del asalto fatal.

“Un golpe seco contra el pavimento que provocó un ruido fuerte, era la cabeza de Carlovich impactando con el pavimento. Ese ruido fue descrito por los dos testigos. Vieron cuando se cayó y la cabeza rebotó con el pavimento”, comenzó fundamentando su pedido, la fiscal Pairola, según detalla La Capital.

Carlovich fue asistido por vecinos luego del robo.

La magnitud del golpe que recibió “Trinche” fue la base del pedido de prisión, ya que también fue avalado por el forense, que “dijo que ese tipo de fractura requiere de un impacto con fuerza cinética de jerarquía contra una zona amplia y dura de más de cinco metros cuadrados de superficie, compatible con el pavimento”.

Se llega a este número de años porque “Bocachita” no solo es acusado por el homicidio en ocasión de robo, sino que se suman otros tres robos calificados ocurridos entre 2015 y 2020. “Maidana no cometía estos hechos violentos presionado por miseria familiar, sino motivado en la avidez y codicia de la sustracción de bienes ajenos, representando matar para cometer su objetivo. Desprecia la vida, el esfuerzo ajeno, no considera el impacto en las víctimas”, consideró Ferlazzo.

Mientras que la querella, solicitó la prisión de 25 años, solo por la muerte del exfutbolista, basándose en el “modus operandi” y destacando que se utilizó “una violencia inusitada que permite calificar el homicidio”.

¿DE QUÉ SE ACUSA A MAIDANA?

“Bocachita” está imputado por el delito de robo seguido de muerte en calidad de autor, por el crimen de Carlovich. Pero además se le atribuyen tres hechos de robo calificado por el uso de arma, abuso sexual simple -por haber manoseado a una víctima durante un robo- y resistencia a la autoridad; robo calificado por las lesiones ocasionadas; y violación de las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la propagación de una epidemia, en calidad de autor.

El tribunal está compuesto por Gonzalo Fernández Bussy, Lorena Aronne y Pablo Pinto; y se estima una duración de tres semanas de debate. “Tenemos muy buenas expectativas porque hay pruebas y confiamos en que le den la pena máxima”, dijo en Radio2 Bruno Carlovich, hijo de la víctima.