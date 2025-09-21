Vía Rosario / Cortes de luz en Rosario

Cortes de luz en Rosario tras la tormenta: cuáles son las zonas más comprometidas

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) reportó cortes programados para esta semana. Asegurá tus actividades del fin de semana: el suministro eléctrico debería mantenerse estable en esos días.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

21 de septiembre de 2025,

Cortes de luz en Rosario tras la tormenta: cuáles son las zonas más comprometidas
Operativos de la EPE de detección de irregularidades para evitar robo de energía eléctrica

Después de la fuerte tormenta de este sábado por la noche, en la que la zona céntrica sufrió un fuerte apagón que fue resuelto horas después, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en Rosario para este martes 23 y miércoles 24 de septiembre.

El día martes, entre las 8 y las 15 la zona comprendida por Cazadores, Callao, Av. Battle y Ordoñez y Av. Ovidio Lagos sufrirá un corte del servicio por tareas de mantenimiento.

Cortes de luz. (Web)
Cortes de luz. (Web)

Por su parte, el miércoles entre las 8.30 y las 16.30 ocurrirá lo propio en Pte. Peron, Amenabar, Campbell, Antonio Rivero y Felipe More. Para el resto de la semana no se programaron cortes de energía.

Este anuncio es una buena noticia para los rosarinos, que ya atravesaron recientes cortes. Con esta previsión, se espera que las actividades cotidianas —como trabajar desde casa, estudiar o programar salidas— transcurran sin interrupciones por fallas en el suministro.

Desde la EPE se recuerda que la lista de trabajos puede cambiar si surgen condiciones climáticas adversas: en ese caso, es posible que se posterguen o modifiquen horarios, y siempre actualizan la información en su página oficial.

La estabilidad energética durante estos días es clave para distintos sectores: comercios, oficinas, educación y servicios públicos podrán operar con normalidad, evitando trastornos que suelen impactar en el desarrollo urbano y la economía local.

Para consultas o reclamos, la EPE mantiene habilitados sus canales oficiales: página institucional, plataformas digitales, número de atención telefónica y redes sociales. En caso de registrar fallas inesperadas, se recomienda reportarlas vía sus canales habilitados.

Temas Relacionados

MÁS DE Cortes de luz en Rosario
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS