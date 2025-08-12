Cortes de luz en Rosario: cuáles son los horarios y zonas afectadas el 13 y 14 de agosto

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) comunicó que este miércoles 13 de agosto habrá un corte programado del servicio eléctrico en Rosario entre las 8 y las 15, afectando las zonas de Colectora Guevara, Chaparro, Ingeniero White y Circunvalación, por tareas de mantenimiento en la red de media tensión.

En tanto, la zona comprendida por las calles 27 de Febrero, Alem, Zeballos y Av. Manuel Belgrano y la abarcada por Av. de los inmigrantes, Estevez Boero, Comunidad Floral de Navarra y Av. Manuel Belgrano sufrirán corte del suministro entre las 8 y las 12.

Por último, en la cuadra de Italia al 500 y la de San Lorenzo 1800, en ambas veredas, faltará el servicio entre las 10 y las 13 horas por el mismo motivo.

Respecto al jueves 14 de agosto, habrá un importante corte del servicio entre las 8 y las 17 en la zona de Camino de las Carretas, Ing. Miglierini, Azcuénaga, José Ignacio Maradona y Arroyo Ludueña por tareas de mantenimiento.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) regularizó conexiones en la zona norte de Rosario.

Se recomienda a los usuarios mantener una rutina de previsión, ya que estos cortes suelen prolongarse o reprogramarse por condiciones climáticas o avances en los trabajos.

Desde la EPE se aconseja a los vecinos tomar precauciones: evitar abrir heladeras durante los cortes, contar con iluminación de emergencia (linternas o velas), y no usar ascensores en zonas afectadas mientras dure la suspensión del servicio.

Estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo que la provincia realiza periódicamente. Su objetivo es mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas mayores que podrían afectar a más zonas o extenderse.

Es importante destacar que los cortes son anunciados con antelación por la EPE, y actualizados, para que los rosarinos puedan organizar sus horarios e incluso reprogramar actividades futuras si fuera necesario.