Conmoción en Santa Fe: hallan muerta a una adolescente en su hogar y detienen a su padre

El domingo cerca del mediodía la tranquilidad de la localidad de Coronda, ubicada en el departamento San Jerónimo de Santa Fe, se vio abruptamente alterada por una trágica noticia. Una adolescente de 17 años fue hallada muerta dentro de su vivienda. El macabro descubrimiento fue realizado por su hermano menor, quien alertó de inmediato a las autoridades. La residencia se encuentra sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 427, en el barrio Los Paraísos.

El cuerpo de la adolescente tenía indicios de un posible ahorcamiento, de acuerdo a las primeras actuaciones. Por ahora, el hecho es investigado como muerte dudosa.

Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría 1ª de Coronda y del Distrito 8 se dirigieron al lugar, junto con una ambulancia del servicio de emergencias 107. Los profesionales de la salud confirmaron la lamentable pérdida de la joven. Los primeros procedimientos en la escena, según trascendió, indicaban posibles signos compatibles con un ahorcamiento, si bien esto es materia de rigurosa investigación. Por el momento, la causa ha sido caratulada como “muerte dudosa”.

El rol clave de la investigación científica

Para esclarecer las circunstancias que rodean este deceso, la Policía Científica se hizo presente en el domicilio para llevar a cabo las pericias de rigor. Simultáneamente, el médico policial de turno dispuso la realización de una autopsia, considerada fundamental para determinar la causa precisa del fallecimiento. Una vez obtenidos estos primeros indicios forenses, el Fiscal Regional de Coronda, Alejandro Benítez, tomó una drástica determinación.

El representante del Ministerio Público de la Acusación ordenó la detención del padre de la víctima, un hombre de 60 años que residía en la misma vivienda que la adolescente. Esta medida precautoria se complementó con la solicitud de entrevistas a otros miembros del grupo familiar por parte de profesionales en psicología, además del secuestro de los dispositivos móviles de todos los convivientes para analizar posibles comunicaciones o rastros relevantes para la causa.

El cuerpo de la joven será trasladado a la morgue judicial de Santa Fe capital, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Los resultados de este examen son cruciales, ya que serán la pieza central que definirá el futuro de la investigación.

Mientras tanto, el hombre de 60 años, principal sospechoso hasta el momento, permanece bajo custodia en la Comisaría 15ª de Desvío Arijón, a disposición de la Justicia santafesina. En declaraciones a medios locales, el fiscal Benítez enfatizó que el avance de la causa dependerá directamente del informe forense, que permitirá establecer si se trató de un suicidio o si se cometió un crimen.