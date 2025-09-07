Conmoción en el deporte: murió un rugbier de 18 años en un choque contra un camión

Un domingo marcado por el dolor sacudió a la comunidad deportiva de Santa Fe. Salvador Passadore, un joven de 18 años e integrante de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club, murió en un fuerte accidente vial sobre la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, cuando regresaba de un partido disputado en Rafaela.

El siniestro ocurrió cerca del kilómetro 5, alrededor de las 17 horas, cuando la camioneta en la que viajaban los jugadores impactó de lleno contra la parte trasera de un camión de gran porte.

Un jugador de rugby de 18 años murió en un violento choque en Santa Fe

Una fuente testigo relató: “Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, dijo el conductor del camión, quien no sufrió lesiones de consideración.

La escena del siniestro fue dramática. Bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de emergencia arribaron rápidamente al lugar y operaron durante más de tres horas, dado que el tránsito se interrumpió por completo en ambos sentidos.

Además del trágico fallecimiento de Passadore, tres de sus compañeros fueron trasladados al Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe. Según los partes médicos, uno está próximo al alta gracias a su favorable evolución; los otros dos sufrieron politraumatismos, permanecen estables y sin riesgo vital.

La noticia generó conmoción en el ámbito del rugby santafesino. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, expresó su apoyo en redes: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

Un jugador de rugby de 18 años murió en un violento choque en Santa Fe

Para el Santa Fe Rugby Club, cuya historia local es notable, fue una pérdida que golpeó muy fuerte. La institución, cuya base comunitaria es tradicional, se vio obligada a suspender sus actividades y centrar sus esfuerzos en acompañar a la familia del jugador y al equipo juvenil afectado.

La tragedia sorprendió aún más porque este no fue el primer episodio de este tipo en el rugby santafesino en lo que va del año. En julio, Jerónimo Fernández Bobbio, también de 18 años, falleció tras una operación de hombro. Su deceso por complicaciones durante una cirugía también generó duelo en la comunidad deportiva.

La causa del accidente ahora está en manos de la investigación vial y judicial correspondiente; mientras tanto, el entorno lamenta la partida de una promesa de apenas 18 años, y el rugby santafesino entra en un nuevo momento de luto y reflexión.