La influencer hincha de Rosario Central encendió las redes con un video hot

Iara Broin, la influencer rosarina que nunca pasa desapercibida, volvió a revolucionar las redes sociales con un contenido que subió la temperatura. Con la intención de dar inicio formal a la temporada de verano, la creadora de contenido compartió un video que rápidamente se volvió viral entre sus miles de seguidores.

Osada y audaz como de costumbre, Iara se lució con una body de diseño blanco y negro, super escotado, dejando en claro que sabe perfectamente cómo llamar la atención y hacerle frente al calor.

La publicación cosechó miles de likes en cuestión de horas, y los comentarios -en su mayoría subidos de tono- no tardaron en aparecer, consolidando a la joven como una de las figuras rosarinas más populares en las plataformas digitales.

El español Alejandro Sanz fanático de Iara Broin

Iara Broin fue viral hace pocas semanas cuando se conoció que el músico Alejandro Sanz comenzó a seguirlas en redes sociales. Fue la influencer quien compartió un el hecho inesperado.

Iara Broin tiene un nuevo seguidor super famoso.

El motivo de su alegría fue revelado a través de una captura de pantalla. Este inesperado crossover entre el ídolo pop y la influencer sorprendió a la comunidad digital.