Con el premio The Best, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo amanecieron a solas en París

Por segunda vez en su carrera, Lionel Messi se quedó con el premio The Best, pero parece que no se lo llevó a su casa. El día después de la ceremonia, una foto publicada por Antonela Roccuzzo confirmó que amanecieron a solas en París y disfrutaron de un arranque de martes soñado.

El mejor futbolista del mundo empezó la jornada en la capital francesa asomado al balcón de un hotel lujoso. Así lo retrató su esposa en la instantánea que publicó cerca del mediodía a través de su cuenta oficial de Instagram.

El rosarino descansó en una suite luego de la entrega de premios. Foto: @antonelaroccuzzo

Enamoradísima de Leo, Antonela Roccuzzo añadió la foto a sus historias y comentó: “Mis vistas”. Junto con su marido, en la imagen puede verse el río Sena.

En el cierre de la premiación a la que ambos asistieron con un look total black, Messi mandó a sus hijos a dormir cuando terminó su discurso con el trofeo The Best en la mano. Luego fue a la fiesta de cumpleaños de Gianluigi Donnarumma, el arquero de París Saint-Germain (PSG).

El matrimonio disfrutó de un desayuno top en la capital francesa. Foto: @antonelaroccuzzo

Para seguir con la celebración de una temporada inolvidable en la que se coronó campeón mundial, la “Pulga” y Antonela Roccuzzo terminaron la noche en pareja. Así arrancaron el día después y desayunaron mirando el Puente Nuevo desde el ventanal de su suite.

¿Dónde durmieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo luego de la entrega de premios The Best?

El día de la entrega de los premios The Best, Lionel Messi y su esposa no volvieron a su casa en París. En cambio, se alojaron en el Hotel Cheval Blanc, ubicado sobre la orilla norte del Sena.

El matrimonio fue vestido de negro a la ceremonia. Foto: Michel Euler

Los rosarinos se instalaron en una de las suites de lujo que tiene el establecimiento perteneciente a la multinacional LVMH. El año pasado se hicieron una escapada similar, aunque en esa oportunidad eligieron el penthouse del Hotel Four Seasons George V.