Con el gol ante Seattle, Messi le “robó” otro récord a Cristiano Ronaldo: de qué se trata

Lionel Messi volvió a hacer historia. En el partido ante Seattle Sounders, por la Major League Soccer, marcó un gol que no solo ayudó al triunfo de Inter Miami, sino que también le permitió superar una marca sostenida por Cristiano Ronaldo.

Con esa anotación llegó a los 880 goles oficiales en su carrera, y lo hizo en solo 1.122 partidos, lo que lo convierte en el jugador más rápido en alcanzar esa cifra. Cristiano Ronaldo había fijado ese récord previamente, pero Messi lo superó no solo en partidos jugados, sino también en longevidad: el argentino llegó a los 880 goles a los 38 años y 84 días, mientras que el portugués tardó más encuentros (1.214) y llegó a esa cifra con 39 años y 54 días.

Lionel Messi en la victoria de Inter Miami ante Seattle.

El gol llegó al minuto 40 del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva: Jordi Alba lo asistió con un centro preciso que Messi definió con eficacia. Además, en ese partido también se le vio participativo: generó chances, condujo el ataque y colaboró en la posesión.

Ese tanto también le permitió sumar 20 goles en la MLS esta temporada, lo que lo deja muy cerca del líder en la lucha por la Bota de Oro de la liga. Actualmente, Sam Surridge encabeza ese ranking con 21 tantos.

En total, Messi acumula 943 goles oficiales en 1.287 partidos; está a 63 tantos de igualar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador histórico de todos los tiempos.

Aunque la distancia aún es importante, el hecho de que Messi haya logrado marcas como 880 goles más rápido que Cristiano demuestra que su carrera, aún con 38 años, continúa al nivel de los mejores registros históricos.

Messi ya había superado previamente a Ronaldo en otras estadísticas parciales: por ejemplo, el rosarino había llegado a una gran cantidad de goles sin penales más que el portugués, y con menos partidos jugados. Esa categoría ya había marcado diferencia en batallas anteriores.

