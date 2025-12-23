Cómo estará el clima en Rosario para esta Nochebuena 2025

La gran incógnita de cada 24 de diciembre en Rosario parece tener una respuesta compleja este año. Mientras la ciudad atraviesa una intensa ola de calor que obliga a extremar cuidados, las familias rosarinas ya planifican el armado de la mesa para recibir la Navidad. Aunque el termómetro invitaría a buscar el aire fresco de los patios o balcones, las previsiones climáticas sugieren que lo más prudente será tener un “plan B” bajo techo debido a la probabilidad de precipitaciones.

Intenso calor.

Para la jornada de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una tarde agobiante con una máxima que alcanzaría los 34°C. Sin embargo, hacia la noche se espera el desarrollo de tormentas aisladas en toda la región. Si bien las lluvias traerían un leve respiro, el termómetro se mantendría en torno a los 23°C al momento de la cena, dejando un ambiente húmedo y pesado para los comensales.

Alerta amarillo por calor extremo y recomendaciones sanitarias

Debido a la persistencia de las altas temperaturas, el organismo oficial emitió una advertencia de nivel amarillo para Rosario y sus alrededores. Este nivel de alerta indica que el clima puede tener un efecto leve a moderado en la salud, representando un peligro potencial especialmente para los grupos más vulnerables, como los niños pequeños, adultos mayores de 65 años y personas con patologías crónicas que se ven afectadas por el esfuerzo térmico.

Ante este escenario, el municipio local, a través de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Civil, ha reforzado las tareas de prevención. El director del área, Gonzalo Ratner, subrayó la importancia de la información temprana para evitar golpes de calor. En este sentido, se recordó la vigencia de la Red de Refugios Climáticos, espacios públicos y zonas verdes acondicionados para brindar hidratación y cobijo gratuito a quienes lo necesiten durante las horas críticas de sol.

clima pesado en Rosario.

Para quienes decidan movilizarse durante las fiestas, los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante incluso sin sentir sed, evitar comidas demasiado calientes o pesadas y vestir prendas de colores claros y telas livianas. En el caso de los lactantes y niños, se sugiere ofrecerles agua o pecho con mayor frecuencia y evitar cualquier tipo de exposición solar directa en las franjas horarias de mayor radiación, que suelen coincidir con los preparativos previos al festejo.

Finalmente, la participación ciudadana y el cuidado responsable serán fundamentales para transcurrir una festividad sin incidentes de salud. A pesar de las tormentas aisladas que podrían empañar la cena bajo las estrellas, las autoridades insisten en seguir de cerca las actualizaciones del radar meteorológico. La Navidad en Rosario se perfila así como una celebración marcada por el calor extremo y la necesidad de buscar refugio ante la inestabilidad climática que se avecina.

Recomendaciones para jóvenes y adultos: