Cómo es el personaje que consagra a Locomotora Oliveras en En el barro

La exboxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras protagonizó una actuación poderosa y emotiva en En el barro, spin-off de El Marginal creado por Sebastián Ortega y estrenado este jueves por Netflix. Su rol, pese a no ser protagonista central, se vuelve uno de los más impactantes de la ficción.

Desde los primeros segundos del capítulo inicial, la producción incorpora una dedicatoria: “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras”, visible sobre fondo negro. El gesto, fuerte y sentido, impactó de inmediato en el público y generó una ola de reacciones en redes. Muchos expresaron su emoción al verla en pantalla tras su fallecimiento.

Locomotora Oliveras

Como actriz debutante, su construcción del personaje “Rocky”, una reclusa fuerte y leal, fue descrita como “vistosa, imponente y atractiva”, destacada por su carisma y templanza. Su presencia resaltó incluso estuvo a la altura de intérpretes con mayor trayectoria.

Locomotora dio vida a una interna que se desempeña como guardaespaldas de una de las figuras principales, interpretada por Cecilia Rossetto. Su personaje, de presencia austera y profunda, resuena con las virtudes de lealtad y códigos que ella admiraba.

El mundo del boxeo argentino reaccionó con conmoción y emoción ante el estreno. La participación de Oliveras, una referencia para muchas generaciones de deportistas, se festejó como un cierre simbólico de trayectoria: su arte pugilístico trasladado al registro actoral.

El debut actoral de Locomotora Oliveras en En el barro.

Compañeras de elenco y figuras de la producción, como María Becerra y Carla Pandolfi, compartieron sentidos mensajes en redes. Subrayaron su energía, humildad y entrega en el set, y lamentaron su repentina partida.

La serie En el barro despliega una trama carcelaria intensa y violenta, con un elenco potente: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega y Marcelo Subiotto, entre otros. La actuación de Oliveras aporta una resonancia particular y distintiva.

La consagración actoral de Locomotora Oliveras, a través de una actuación contundente y auténtica, y el homenaje explícito al inicio, transforman la experiencia del espectador: lo que debía ser un debut discreto se convierte en un momento inolvidable y profundamente sentido.

Así fue la aparición de Locomotora Oliveras en En el barro