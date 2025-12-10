Cómo adoptar en Rosario: requisitos para la última inscripción del año

El Registro Único de Aspirantes para Guarda Adoptiva (Ruaga) ha lanzado su última convocatoria anual de inscripción, la cual se desarrollará de manera online entre el 10 y el 20 de diciembre. Los interesados en formar parte del registro deberán completar el formulario F1 y adjuntar la documentación requerida.

El proceso se activa al enviar dicho formulario a los correos electrónicos detallados en el sitio oficial de la provincia. Luego de la recepción los postulantes recibirán la confirmación junto con la información detallada (fecha y modalidad) para participar en los talleres informativos, que son de carácter obligatorio. Tras participar de esos encuentros, deberán presentar el Formulario F2 y la documentación requerida. El trámite no exige intervención de un abogado.

Fechas Clave y Modalidad de Inscripción

La inscripción se realiza de forma exclusivamente online y tiene una ventana temporal muy acotada, que se extiende del 10 al 20 de diciembre de 2025.

El paso inicial es completar el Formulario F1 con los datos personales y cualquier tema de interés que deseen abordar en las instancias de formación. Este formulario debe ser enviado por correo electrónico a la oficina de registro correspondiente a su domicilio:

Para la capital santafesina: registros@santafe.gob.ar

Para la zona de Rosario: registrosrosario@santafe.gob.ar

Instancias Obligatorias del Proceso

La postulación requiere la participación en talleres informativos virtuales que son dirigidos por profesionales del Ruaga. La fecha de asistencia está determinada por la zona de residencia del aspirante:

26 de diciembre para quienes residan en Santa Fe

29 de diciembre para quienes pertenezcan a Rosario

Requisitos Legales y Documentales

Una vez finalizado el taller, los postulantes deberán presentar el Formulario F2 adjuntando una serie de documentos que certifiquen su situación legal y personal.

Aspectos a considerar:

Identificación y Antecedentes: Se requiere fotocopia del DNI, Certificados de Antecedentes Penales y, de manera obligatoria, los certificados del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Situación Civil: Dependiendo del estado personal (casado, en unión convivencial, soltero, etc.), se debe presentar la documentación que acredite el vínculo, como acta de matrimonio, acta de inscripción de unión convivencial, o sentencias de separación o fallecimiento del cónyuge.

Edad y Residencia: Se exige una edad mínima de 25 años para el aspirante (requisito que puede ser suplido por el cónyuge o conviviente). Los aspirantes extranjeros deben haber residido en Argentina por un mínimo de cinco años.

Ubicación y Contacto de Oficinas Ruaga

Las oficinas del Registro atienden al público de lunes a viernes, en horario matutino (8:00 a 13:00 hs).