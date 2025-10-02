La Fiesta del Cine 2025 llega a Rosario con una propuesta irresistible para los cinéfilos locales. Desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de octubre, las principales cadenas de cines de la ciudad ofrecen entradas a $4000 para funciones en 2D y 3D, permitiendo a los espectadores disfrutar de una amplia variedad de películas a precios promocionales.

Entre los cines adheridos se encuentran Cines del Centro, Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Las Tipas, que presentan una programación diversa que incluye estrenos nacionales e internacionales, así como reestrenos de clásicos del cine.

Entre los títulos destacados en cartelera se encuentran “Avatar: El Camino del Agua”, “El Conjuro 4”, “Una Batalla Tras Otra” con Leonardo DiCaprio, “Ne Zha 2”, “Los Tipos Malos 2”, “Mufasa: El Rey León”, “Moana 2”, “Sonic 3”, “Capitán América: Un Nuevo Mundo”, “Mickey 17”, “Bambi”, “Peter Pan: Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás”, “El Mono”, “Gladiador 2”, “Encuentros Cercanos del Tercer Tipo” y “La Trilogía de El Señor de los Anillos”, entre otros.

Además de los estrenos y reestrenos, la Fiesta del Cine también ofrece una oportunidad para disfrutar de películas de géneros variados, desde animación y acción hasta terror y drama, permitiendo a los asistentes elegir según sus preferencias.

Para acceder a las entradas promocionales, los interesados pueden adquirirlas directamente en las boleterías de los cines participantes o a través de sus sitios web oficiales. Es importante tener en cuenta que las funciones en 4D y otros formatos especiales pueden tener un costo adicional.

La Fiesta del Cine es una iniciativa que se realiza anualmente en todo el país, con el objetivo de acercar el cine a todos los públicos y fomentar la asistencia a las salas de cine. Esta edición 2025 promete ser una de las más destacadas, con una programación que satisface todos los gustos y edades.

Los organizadores invitan a los rosarinos a aprovechar esta semana de cine a precios accesibles y disfrutar de una experiencia cinematográfica única en las mejores salas de la ciudad.