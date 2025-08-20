Vía Rosario / Bafici

Cine independiente en Rosario: todo sobre el 21º BAFICI y qué películas se pueden ver gratis

Desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto, Rosario será sede de la 21ª edición del BAFICI, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. La muestra itinerante ofrecerá una selección de 40 películas nacionales e internacionales en cuatro sedes de la ciudad.

Redacción Vía Rosario
20 de agosto de 2025,

21° edición del BAFICI en Rosario

La ciudad de Rosario se prepara para recibir la 21ª edición del BAFICI, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que se llevará a cabo del jueves 21 al domingo 24 de agosto.

Esta muestra itinerante ofrecerá una selección de 40 películas, entre cortometrajes y largometrajes, de producción nacional e internacional, en cuatro sedes de la ciudad: El Cairo Cine Público, Cine Club Rosario (Sala AMR), Centro Cultural Cine Lumière y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe.

La programación incluye una variedad de géneros y estilos, desde animación hasta comedia, pasando por drama y romance. Entre las películas destacadas se encuentran Crash-Huang Xi Hu Xi, una obra de animación de Dale y Hongxiang Zhou; Upa! Una primavera en Atenas, una comedia dirigida por Santiago Giralt, Camila Toker y Tamae Garateguy; y Tres veces Ana, un drama romántico de David José Kohon.

Además de las proyecciones, el BAFICI en Rosario contará con la presencia de realizadores y productores que participarán en charlas y encuentros con el público, brindando una oportunidad única para conocer de cerca el proceso creativo detrás de las películas.

Las entradas para las funciones tienen un costo de $4.000, con descuentos para estudiantes y jubilados. Algunas funciones serán gratuitas, brindando acceso a una amplia audiencia. Toda la programación se puede conocer ingresando aquí.

El BAFICI en Rosario es una oportunidad imperdible para los amantes del cine independiente, ofreciendo una programación diversa y de calidad en diferentes espacios de la ciudad. Con una propuesta accesible y variada, el festival promete ser una cita destacada en la agenda cultural de Rosario.

