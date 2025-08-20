La ciudad de Rosario se prepara para recibir la 21ª edición del BAFICI, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que se llevará a cabo del jueves 21 al domingo 24 de agosto.

Esta muestra itinerante ofrecerá una selección de 40 películas, entre cortometrajes y largometrajes, de producción nacional e internacional, en cuatro sedes de la ciudad: El Cairo Cine Público, Cine Club Rosario (Sala AMR), Centro Cultural Cine Lumière y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe.

21° edición del BAFICI en Rosario

La programación incluye una variedad de géneros y estilos, desde animación hasta comedia, pasando por drama y romance. Entre las películas destacadas se encuentran Crash-Huang Xi Hu Xi, una obra de animación de Dale y Hongxiang Zhou; Upa! Una primavera en Atenas, una comedia dirigida por Santiago Giralt, Camila Toker y Tamae Garateguy; y Tres veces Ana, un drama romántico de David José Kohon.

Además de las proyecciones, el BAFICI en Rosario contará con la presencia de realizadores y productores que participarán en charlas y encuentros con el público, brindando una oportunidad única para conocer de cerca el proceso creativo detrás de las películas.

Las entradas para las funciones tienen un costo de $4.000, con descuentos para estudiantes y jubilados. Algunas funciones serán gratuitas, brindando acceso a una amplia audiencia. Toda la programación se puede conocer ingresando aquí.

El BAFICI en Rosario es una oportunidad imperdible para los amantes del cine independiente, ofreciendo una programación diversa y de calidad en diferentes espacios de la ciudad. Con una propuesta accesible y variada, el festival promete ser una cita destacada en la agenda cultural de Rosario.