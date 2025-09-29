Cerró sorpresivamente un bar tradicional de Rosario tras 27 años: cuál fue el insólito motivo

En un giro inesperado para los rosarinos, el tradicional bar Pan y Manteca, ubicado en la esquina de Córdoba e Italia, cerró sus puertas este lunes tras 27 años de actividad ininterrumpida en el Paseo del Siglo. La noticia sorprendió a clientes habituales que, al llegar al local, encontraron las persianas bajas y un mensaje impreso las puertas que explicaba la situación.

Según informaron los dueños del establecimiento, la decisión de cerrar fue consecuencia de la negativa del propietario del inmueble a renovar el contrato de alquiler. Esta medida dejó a los responsables del bar sin opciones viables para continuar operando en el mismo lugar.

Bar Pan y Manteca

El cierre de Pan y Manteca marca el fin de una era en el Paseo del Siglo, una zona que ha sido testigo de numerosos cambios en la ciudad. Durante casi tres décadas, el bar fue un punto de encuentro para rosarinos y visitantes, conocido por su ambiente acogedor y su oferta gastronómica.

En el mensaje dejado por los propietarios, se expresó su agradecimiento a la comunidad por el apoyo brindado a lo largo de los años y se indicó que, aunque el local cerró, se encuentran evaluando la posibilidad de reubicar el emprendimiento en otro punto de la ciudad. Se mencionó que están considerando abrir en algún local sobre la calle Córdoba, entre Oroño y Paraguay.

Bar Pan y Manteca

La noticia del cierre generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron anécdotas y recuerdos de sus visitas al bar. La comunidad expresó su tristeza por la pérdida de un lugar tan emblemático en la ciudad.

Este cierre se suma a una serie de transformaciones que han afectado a otros bares tradicionales en Rosario. Recientemente, el bar Pasaporte, ubicado en la esquina de Maipú y Urquiza, también cerró sus puertas después de casi 40 años de actividad. Los propietarios mencionaron que la disminución del consumo y el aumento de los gastos fijos fueron factores determinantes en su decisión.

La situación de Pan y Manteca refleja una tendencia preocupante en el sector gastronómico de la ciudad, donde muchos establecimientos enfrentan dificultades económicas debido a diversos factores, incluyendo la crisis económica nacional y los cambios en los hábitos de consumo.

A pesar del cierre, los dueños de Pan y Manteca han manifestado su compromiso con la comunidad y su deseo de continuar ofreciendo su propuesta gastronómica en otro formato. Se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles sobre sus planes futuros.

Mientras tanto, los rosarinos lamentan la pérdida de un lugar que, durante más de dos décadas, fue parte esencial de su vida cotidiana. El cierre de Pan y Manteca deja una marca en la historia del Paseo del Siglo y en la memoria colectiva de la ciudad.