Cayó el ladrón que golpeó e intentó abusar de una empleada en Rosario: lo encontraron en Córdoba

Josué Alexis Urquia, alias “Orejón”, era intensamente buscado y finalmente fue arrestado en Córdoba. El delincuente quedó grabado en el barrio Echesortu de Rosario mientras golpeaba, mordía e intentaba abusar de la empleada de una mueblería.

Urquia, de 32 años, tenía orden de captura luego del violento ataque que perpetró días atrás. Se había escapado a Córdoba, donde también en los últimos días fue denunciado por un robo.

La detención se confirmó apenas unas horas después de que el Ministerio Público de la Acusación difundiera un comunicado de búsqueda con su foto a fin de dar con su paradero.

Según comunicaron, el malviviente será trasladado a Rosario por disposición de la Justicia, donde se lo imputará formalmente por los hechos delictivos que cometió en la ciudad santafesina.

Un frondoso historial delictivo

El portal La Opinión Austral consignó que el detenido tenía un amplio prontuario delictivo en al menos cinco provincias de la Argentina.

Lo buscaban en Rosario y cayó en Córdoba: lo detuvieron por robar un celular y tenía pedido de captura

En tanto, el fiscal Ramiro González Raggio, a cargo del MPA, advirtió que Urquia posee antecedentes penales desde 2011, con causas por robo en La Pampa, Santa Teresita, Buenos Aires, El Calafate y otras localidades de Santa Fe.

En 2022 había sido detenido en la terminal de ómnibus de Córdoba Capital, donde le había estado robado plata a los pasajeros. Ese año también hizo algo parecido en un micro de larga distancia que iba desde Trelew hasta Comodoro Rivadavia: le sustrajo dinero en efectivo a una pasajera que estaba dormida. Cuando lo detuvieron le encontraron 13 identidades falsas.