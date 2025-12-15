Quién es Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar

Tras meses de especulaciones en el mundo del espectáculo, la confirmación llegó desde Roma. Adrián Suar y Rocío Robles, con una diferencia de edad de 24 años, compartieron en redes sociales la primera imagen juntos, posando en el Coliseo. Si bien el productor bromeó sobre la antigüedad de la construcción, el verdadero foco de atención se posó en su acompañante: una figura multifacética nacida y criada en Rosario.

Rocío Robles, de 33 años, es mucho más que la nueva pareja del “Chueco”. Su historia comenzó en la ciudad de la bandera, donde desde muy joven se vinculó a la acción social y a la murga barrial. Su belleza y carisma la catapultaron al ambiente artístico de Santa Fe: en 2008 fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario, un título que le valió una beca para estudiar modelaje y que marcó el inicio de su carrera pública.

Robles y Suar.

De Miss Mundo a la TV nacional

Ese puntapié inicial la llevó a participar en diversos certámenes, coronándose incluso como Miss Mundo Santa Fe en 2013, y a trabajar en el modelaje desde los 14 años. Su primer gran paso en la televisión nacional fue en el concurso “La argentina más linda” de El Trece, donde resultó segunda finalista. Sin embargo, el pico de su popularidad llegó en 2014, cuando se sumó al staff de bailarinas de ShowMatch, programa en el que permaneció hasta 2017 y que la hizo un rostro conocido en todo el país.

Su camino no se detuvo ahí. Después de incursionar en el teatro en Villa Carlos Paz, en 2019 Robles decidió dar un giro radical y se mudó a México. Allí se desempeñó durante cuatro años como modelo, actriz y conductora, ampliando su experiencia internacional. A fines de 2023, regresó a Argentina con un nuevo objetivo profesional: el periodismo deportivo, un ámbito donde pudo volcar su pasión, incluyendo su fanatismo por Rosario Central.

Adrián Suar y Rocío Robles, de novios

Actualmente, Rocío Robles se desempeña como panelista deportiva en el programa F3 de ESPN, un rol que la consolidó en los medios y que demuestra su versatilidad. El blanqueo de su romance con el gerente de programación de Polka la coloca una vez más en la tapa de las revistas, pero su trayectoria es una prueba de que es una profesional con carrera propia, forjada entre Rosario y la televisión.

Mientras la pareja disfruta de su escapada romántica por ciudades como Milán, Venecia y Roma, la prensa se enfoca en cada detalle de la periodista que conquistó a uno de los hombres más influyentes de la industria audiovisual argentina.