Atlético Tucumán vs Newell’s, por Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán y Newell’s Old Boys se medirán este miércoles desde las 19.30 en el estadio Padre Martearena de Salta, en los octavos de final de la Copa Argentina 2025.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar el 3 de marzo, cuando Newell’s venció 2-1 a Tucumán en la Liga Profesional. En general, el historial reciente muestra equilibrio: Atlético logra más remates, pero Newell’s mantiene solidez táctica.

Newell's culmina su participación en el cuadrangular International Football Cup en México.

Atlético Tucumán llega con el ánimo alto después de eliminar a Boca en la Copa Argentina y de una performance aceptable en el Clausura, mientras que la Lepra encarará el duelo tras un empate 1-1 con Central Córdoba en Rosario, jugando gran parte del partido con diez. Belgrano ya está esperando al ganador en cuartos de final.

Por su parte, Newell’s tendrá una seguidilla agobiante: tras jugar en Salta deberá visitar a Defensa y Justicia, y luego disputará el clásico rosarino. El técnico Cristian Fabbiani adelantó que meterá un once alternativo para enfrentar a Defensa y Justicia, priorizando este partido de Copa y el clásico próximo.

En tanto, Atlético Tucumán, conducido por Lucas Pusineri, mantiene plantel fuerte con jugadores como Leandro Díaz al frente y busca justificar las expectativas tras vencer a Boca.

Boca Juniors vs Atlético Tucuman,Copa Argentina.23/07/2025/Fotobaires/Argentina

Las estadísticas del duelo apuntan a un partido parejo: Atlético genera más remates (48 vs 34 en los últimos cinco partidos), pero Newell’s apuesta a su orden defensivo y la experiencia de Ever Banega en el mediocampo.

El estadio Martearena, con capacidad para 20.500 personas, albergará a ambas hinchadas: los tucumanos tomarán tribuna sur, mientras que los rojinegros ocuparán la norte, plateas y preferenciales.

Posible formación de Atlético Tucumán vs Newell’s

Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Posible formación de Newell’s vs Atlético Tucumán

Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán vs Newell’s por Copa Argentina: dónde ver en vivo y datos del partido

El encuentro entre la Lepra y los tucumanos comenzará a las 19.30 en el estadio Padre Martearena, en Salta.

El árbitro será Ariel Penel, y el encuentro podrá verse por TyC Sports y la plataforma digital TyC Sports Play.