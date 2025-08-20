La expectativa por el clásico rosarino ya se empieza a sentir en cada rincón de la ciudad, y Rosario Central confirmó este miércoles que pondrá en marcha la reserva de entradas para el esperado duelo ante Newell’s en el Gigante de Arroyito. El procedimiento se realizará de manera online y será exclusivo para los socios de la institución.

Según detalló el club, los hinchas podrán ingresar al sistema oficial de boletería virtual para garantizar su lugar en el partido más importante del semestre. El encuentro se disputará este sábado y promete un marco multitudinario.

Desde la dirigencia auriazul remarcaron que el único canal válido para acceder a las entradas es la plataforma oficial, buscando así evitar irregularidades y garantizar transparencia en el proceso. La prioridad será para los socios con cuota al día, quienes podrán gestionar la reserva sin costo adicional.

Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas: el propio Rosario Central advirtió públicamente sobre la aparición de entradas falsificadas que comenzaron a circular en redes sociales y puntos de reventa informal. Ante esta situación, el club pidió a los hinchas extremar precauciones y no confiar en ofertas por fuera del sistema oficial.

La denuncia no quedó solo en un comunicado. La comisión directiva solicitó la intervención de la Justicia para investigar la presunta falsificación y comercialización ilegal de tickets. Según explicaron, se trata de una práctica que pone en riesgo tanto la seguridad como el normal desarrollo del espectáculo.

El clásico entre Central y Newell’s siempre es uno de los eventos deportivos más convocantes del país y, en este contexto, la demanda por entradas supera ampliamente la disponibilidad. Esa situación suele ser aprovechada por redes de reventa ilegal que buscan obtener ganancias rápidas a costa de los hinchas.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que están en contacto con la dirigencia para coordinar acciones preventivas y reforzar los controles en los accesos al Gigante el día del partido. La idea es evitar que los falsos tickets generen problemas en los ingresos y garantizar un operativo seguro.

De esta manera, la reserva de entradas ya está en marcha, pero la advertencia también quedó clara: el único camino seguro para estar en el clásico es a través de la vía oficial del club. El sábado, cuando la ciudad se paralice para vivir otra edición del duelo más pasional del fútbol argentino, las tribunas del Gigante volverán a ser el escenario de una fiesta que promete quedar en la historia.