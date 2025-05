Rosario Central quedó eliminado del Torneo Apertura tras caer 1-0 ante Huracán en el Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a los cuartos de final. La derrota significó el fin de una destacada campaña para el equipo dirigido por Ariel Holan, que hasta entonces había ganado todos sus encuentros como local en 2025.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Holan expresó su desazón por el resultado: “Estamos muy tristes porque queríamos seguir creciendo en el torneo y llegar hasta lo máximo que pudiéramos”.

Rosario Central vs Club Atlético Huracán. Cuartos de Final. Torneo Apertura. Liga Profesional Argentina.

El técnico consideró que su equipo no mereció la derrota: “Si vamos a lo estrictamente numérico, no merecimos perder el partido bajo ningún concepto. Pero pueden pasar estas cosas y no hay mañana en este tipo de partidos”.

‘El profe’ analizó el desarrollo del juego y señaló que la ansiedad afectó el rendimiento del equipo en la primera mitad: “Estuvimos un poco ansiosos y tomamos malas decisiones. Aun así, tuvimos situaciones de gol y no merecíamos irnos perdiendo”. En el segundo tiempo, según el entrenador, el equipo generó oportunidades para empatar, pero no logró concretarlas.

A pesar de la eliminación, el técnico valoró la campaña del Canalla: “Conseguimos una cantidad de puntos que nos permitió estar al tope de las tablas de las dos zonas. Pusimos la vara muy alta y de eso tenemos que estar orgullosos”.

También destacó el nivel del rival: “Por algo nos tocó perder con un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, que salió el año pasado segundo en el torneo y que este año está primero en su zona en la Copa Sudamericana”.

Finalmente, Holan agradeció el apoyo de los hinchas canallas: “La hinchada es increíble. Nos acompañó todo el tiempo y, dentro de la desilusión, se fue con un aplauso para el equipo”.