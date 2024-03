Apareció nueva amenaza escrita dirigida a “toda persona que camine en la calle” en Rosario

Tras una ola de amenazas y ataques a colectivos el lunes por la noche en Rosario, se sumó una quinta situación en la zona de Empalme Graneros, donde apareció una nota pegada en la entrada de un supermercado en la que se amenaza a periodistas, políticos y “toda clase de persona que camine en la calle”. La carta arenga además a unirse “contra el Estado”.

La situación la dio a conocer el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, uno de los mencionados en el escrito mafioso. En este marco, el funcionario consideró que las amenazas son una respuesta a las políticas de endurecimiento carcelario implementadas por la gestión de Maximiliano Pullaro.

“Hubo un quinto hecho, el cartel encontrado en un supermercado a las 23.40 que menciona periodistas, políticos, a nosotros, se menciona a varios gremios y grupos. En el primero también hay menciones, como nos tienen acostumbrados”, sostuvo el ministro.

La amenaza escrita fue revelada por el ministro Pablo Cococcioni. Foto: 0223.com.ar

Y agregó: “Estamos convocando al comité de crisis con funcionarios municipales, provinciales, judiciales, jefe de la Policía de Santa Fe de la provincia, para establecer las responsabilidades, identificar a los culpables y llevarlos hasta a la Justicia. Vamos a estar reunidos con empresarios y gremios del transporte y acordar medidas de seguridad que necesiten”.

El texto, que está escrito en birome azul sobre papel, fue detectado por un empleado del supermercado ubicado en Ghandi al 7200. Por el hecho, se peritaron cámaras de seguridad de la zona, que grabaron al sospechoso dejando la nota pegada en el ingreso del comercio, para luego huir. La fiscalía de flagrancia en turno ordenó que un gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones se presente en el lugar.

paro de colectivos por tiempo indeterminado en rosario

Cabe recordar que, a raíz de los ataques sufridos en cuatro unidades del Transporte Urbano de Pasajeros el lunes por la noche, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sede Rosario lanzó un paro inmediato, que se prolongará por tiempo indeterminado y al cual se sumó también un paro de taxis que estuvo vigente hasta las 6 de la mañana.

En ese contexto, Cococcioni aclaró que, ante los reclamos de los colectiveros, desde el Ministerio “No vamos a convencer a nadie, vamos a poner nuestros recursos y saldrán cuando se sientan seguros. No vamos a ejercer presión si no lo están”.

En ese sentido, fue interrogado acerca de las medidas de seguridad anunciadas este lunes, en el marco del ataque al colectivo de la línea 153: “Se habían empezado a implementar, son hechos muy difíciles de anticipar o de prever”.

La nueva ola de violencia tuvo como blanco nuevamente a trabajadores del transporte, aunque esta vez no hubo víctimas fatales. Semanas atrás, el asesinato de dos taxistas, un colectivero y un playero desencadenó medidas de fuerza en el transporte y servicio de distribución de combustibles durante el horario nocturno.