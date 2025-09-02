Antonela Roccuzzo marcó tendencia con su nueva funda para celular: ¿cuánto cuesta el accesorio que todas quieren?

Antonela Roccuzzo no para de marcar tendencia, y cada posteo que sube a sus redes sociales se convierte en un evento. La rosarina, conocida por su estilo elegante y moderno, lo volvió a hacer, pero esta vez con un accesorio inesperado: una funda para celular que desató una ola de comentarios y preguntas entre sus millones de seguidores.

En un posteo reciente, Antonela se mostró sonriente y posando, pero el centro de todas las miradas fue su smartphone, protegido por una llamativa y colorida funda de la popular marca Casetify. Este accesorio, lejos de ser un simple objeto, se ha convertido en un símbolo de estatus y moda, y la elección de Antonela no fue la excepción.

Algunas de las fundas que se pueden conseguir en la web de Casetify.

Casetify es una marca internacional reconocida por su durabilidad y la variedad de sus diseños, muchos de ellos colaboraciones con artistas y celebridades. Lo que distingue a estas fundas es su resistencia a los golpes y caídas, sin sacrificar el diseño. La marca se ha posicionado como un referente en el mercado de accesorios tecnológicos, y contar con una de sus fundas se ha vuelto sinónimo de estilo.

El modelo que lució Antonela es uno de los más vendidos de la compañía y pertenece a una de las colecciones más icónicas. Aunque los precios de estas fundas varían según el modelo del celular y el diseño, el valor de las fundas Casetify puede ir desde 65 hasta 175 dólares, dependiendo del vendedor y si son modelos de edición limitada. En Argentina, la marca se puede conseguir a través de distintas plataformas online, como Mercado Libre, donde hay una gran variedad de ofertas y diseños.

El “efecto Antonela” es innegable. Tan pronto como el posteo se viralizó, las búsquedas de “Casetify” y “funda de Antonela Roccuzzo” se dispararon, demostrando el poder de influencia de la empresaria rosarina.

Cada vez que la rosarina muestra un producto, ya sea un outfit de alta costura o un accesorio cotidiano, se convierte en un objeto de deseo para sus seguidores, que buscan replicar su estilo.