Antonela Roccuzzo posó super sexy en una nueva publicidad y se robó todas las miradas

La carrera de Antonela Roccuzzo como modelo continúa avanzando: cada vez son más las marcas internacionales que eligen su nombre para mostrarse y llegar al público que sigue sus pasos bien de cerca.

En Instagram la rosarina ya superó los 40 millones de seguidores y reafirma su identidad como influencer vinculada a la moda, el diseño y el buen gusto. Desde marcas de ropa deportiva y lujosos accesorios hasta servicios de delivery tienen como cara principal de sus campañas a la esposa de Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo es la cara de una marca de fundas de celulares.

Hasta ahora, había un rubro que por el momento parecía impensado para ella: fundas de teléfonos. Sin embargo, Antonela decidió dar un paso más y se convirtió en la embajadora de Casetify, una compañía con sede en Hong Kong que diseña y produce fundas para celulares y accesorios electrónicos.

Pero, lejos de lo que podía imaginarse, la rosarina decidió realizar la promoción de estos accesorios luciendo una serie de outfits que la mostraron súper sexy sin perder ese estilo glam que la caracteriza.

Distintos conjuntos deportivos, pantalones sastreros junto a un chaleco de un amarillo vivido, un total white para disfrutar de un paseo y un vestido negro bien pegado al cuerpo son algunos de los looks con los que Antonela jugó a ser sexy y promocionar las fundas de diseño.