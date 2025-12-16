Antonela Roccuzzo deslumbró como embajadora de Tiffany: cuánto valen las joyas que lució la rosarina

Antonela Roccuzzo continúa consolidando su figura como un ícono de la moda. La rosarina volvió a ser el centro de atención al protagonizar una deslumbrante sesión fotográfica para Tiffany & Co., la prestigiosa casa de alta joyería neoyorquina de la cual es embajadora oficial.

La publicación, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, dejó a sus millones de seguidores fascinados por la elegancia y el brillo de las piezas elegidas para la ocasión.

Antonela Rocuzzo

La esposa de Lionel Messi posó con una sofisticación natural, luciendo un conjunto de joyas que representan el máximo lujo contemporáneo. Las imágenes capturan no solo la belleza de la rosarina, sino también la artesanía de una colección que combina diamantes de corte perfecto con metales preciosos.

Este nuevo paso en su carrera profesional reafirma que Antonela ha trascendido el rótulo de “mujer de” para convertirse en una de las caras más buscadas por las marcas de élite en todo el mundo.

Antonela, modelo y empresaria.

El precio del brillo: diamantes y exclusividad en cada detalle

Lo que más llamó la atención de los especialistas en moda y del público en general fue el valor de las piezas exhibidas. Tiffany es conocida por su elegancia y también por sus precios elevados. En la página web oficial de Tiffany & Co figuran precios de distintas líneas de la marca, que arrancan en los $10.000 dólares. Tanto los aros, cadenas y pulseras que lució la rosarina superan los $15.000 dólares.

EL polémico precio del reloj de Antonela Rocuzzo

Un reloj de la prestigiosa línea Tiffany & Co. fue el centro de las miradas en la última aparición de Antonela con una pieza de la prestigiosa joyería. Con un valor de mercado que oscila entre los $25.700 y $35.400 dólares, la pieza causó revuelo digital debido a la abismal cifra que representa al ser convertida a la moneda local, reafirmando el estatus de la empresaria como ícono del lujo.