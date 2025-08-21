Amalia Granata apuntó contra el gobernador de Santa Fe y denunció un pago millonario a Susana Giménez

Amalia Granata sorprendió con declaraciones filosas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y reveló que intentaron pagarle para que se aleje de la política. “¿Cuánto querés para dejar de romper los huevos?”, fue la pregunta que recibió en varias ocasiones por parte de las autoridades provinciales, aunque no quiso precisar nombres. “Lo que quieren es comprarme para que me vaya", sentenció.

En su visita a Desayuno Americano, la rosarina dialogó con Pamela David y aseguró que, desde que se metió en política, fue “muy subestimada porque soy mujer y famosa” y que debió trabajar mucho para “hacerse un lugar”.

La diputada provincial Amalia Granata criticó al gobernador Maximiliano Pullaro.

La diputada, líder del bloque Somos Vida y Familia, criticó el amplio arco político que, según ella, está alineado con el oficialismo: “En Santa Fe el gobernador tiene todo comprado —peronismo, radicalismo, socialismo, PRO, todos adentro—, menos el bloque Somos Vida”.

Granata insistió en su rol fiscalizador: “Hoy soy la única que mete pedidos de informe, que estoy detrás, que pincho y pregunto”. A su juicio, esta actitud la convierte en un obstáculo para los planes del poder provincial. “Soy un grano en el… para cualquier político. Sino preguntale al gobernador de Santa Fe", expresó en referencia a Maximiliano Pullaro.

La diputada también denunció un contraste moral: mientras “la provincia ajusta a jubilados y maestros”, asegura, “pagan publicidades mega millonarias de la Lotería”. Un reclamo que cobra fuerza si se tiene en cuenta que, según denuncias previas, Santa Fe le habría pagado entre 80 mil y cinco millones de dólares a Susana Giménez por una campaña del Quini 6.

“Lo poco que pude averiguar es que a Susana Giménez le habían pagado aproximadamente un millón de dólares”, precisó Granata, en referencia a esa publicidad estatal con fondos de juego. ·Este contrato fue motivo de un pedido de informe legislativo por parte de la diputada.

El gobierno provincial enfrenta cuestionamientos ante recortes previsionales, dificultades en salud y educación, mientras destina sumas millonarias a publicidad institucional. Las frases de Amalia Granata encendieron el debate sobre prioridades fiscales y transparencia en Santa Fe.