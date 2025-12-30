Alerta por el fin de los trenes de larga distancia: confirman la baja de los servicios a Rosario

El proceso de desmantelamiento de los trenes de pasajeros de larga distancia, sumó un capítulo crítico para la región. En las últimas horas, el sindicato La Fraternidad confirmó la cancelación de los servicios que unen la terminal de Retiro con Rosario y su continuidad hacia el norte del país. A través de un comunicado titulado “Lamentamos tener razón”, el gremio que nuclea a los conductores de locomotoras advirtió que lo que comenzó como una supuesta interrupción por reparaciones terminó siendo una baja definitiva del sistema.

Trenes Argentinos.

Desde el sindicato señalaron que el descarrilamiento ocurrido el pasado 20 de septiembre de 2025 fue utilizado como la “excusa ideal” para no reponer las formaciones en las vías. Para la conducción de Omar Maturano, esta medida configura un claro “lock-out” patronal contra el transporte de pasajeros, privando a los sectores de menores recursos de una alternativa económica para trasladarse. “Defender el tren es defender nuestra soberanía”, sentenciaron los maquinistas ante un panorama que deja a Rosario cada vez más aislada de la red nacional.

El regreso del Foro en Defensa del Transporte Ferroviario

Ante la creciente pérdida de frecuencias y la falta de respuestas oficiales, en Rosario ya se organizan acciones de resistencia. La semana pasada, usuarios y organizaciones sociales realizaron un “brindis” de protesta en la estación Antártida Argentina para exigir el regreso del servicio Rosario - Cañada de Gómez, que lleva trece meses interrumpido. En ese contexto, se anunció que durante el 2026 volverá a sesionar el Foro en Defensa del Transporte Ferroviario, espacio que fue clave años atrás para la recuperación de los trayectos metropolitanos.

Trenes Argentinos.

El exdiputado Eduardo Toniolli, impulsor de esta iniciativa, remarcó que el retorno del tren a Cañada en 2022 había sido apenas el primer paso para reconstruir la segunda red ferroviaria metropolitana más importante del país. Según el dirigente, la eliminación de estos servicios condena a cientos de miles de habitantes de la zona de influencia de Rosario a depender exclusivamente de un transporte automotor monopólico que ofrece prestaciones deficientes y costos mucho más elevados para el bolsillo del trabajador.

Mientras la política mantiene un perfil bajo ante el recorte, el malestar social se hace sentir con fuerza en las redes sociales. Los usuarios locales denuncian que la caída de las líneas que conectan con Córdoba y Tucumán no solo afecta al turismo, sino también a las economías regionales y a los estudiantes que utilizan el tren como medio principal por su bajo costo. La preocupación radica en que, una vez que se retiran las formaciones y se abandona el mantenimiento de las vías, la recuperación de los servicios suele demorar décadas.

El escenario para el 2026 se perfila de alta conflictividad en torno a la infraestructura de transporte en Santa Fe. Con el Foro nuevamente en marcha, se buscará articular el reclamo de vecinos y organizaciones para evitar que Rosario pierda definitivamente su estatus de nodo ferroviario central. Por ahora, el silencio oficial sobre la reposición de las unidades sugiere que el plan de desinversión continuará avanzando, dejando a miles de pasajeros a la deriva en las vísperas de un nuevo año marcado por la incertidumbre.