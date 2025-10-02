La propuesta de la red de trenes de larga distancia de nuestro país es vasta y, para los tiempos que corren, muy económica. De hecho, viajar en la formación con el recorrido más largo de la Argentina cuesta menos de 40.000 pesos.

Si bien el más conocido y solicitada para disfrutar de findes laros o vacaciones es el de Mar de Plata, hay otro servicio que llega a un interesante destino del Norte pero, además, tiene paradas intermedias por encantadores polos turísticos.

Se trata del tren que recorre 1150 kilómetros de distancia para unir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán. El recorrido total es de 32 horas y pasa por 4 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Cuándo sale el tren hacia Tucumán y cuáles son las paradas intermedias

El tren parte desde la estación de Retiro hacia Tucumán los miércoles y domingos a las 21.10 hs y regresa desde San Miguel de Tucumán hacia Buenos Aires los martes y viernes a las 21.30.

Sus horarios lo vuelven el medio perfecto para realizar un viajecito de algunos días, una escapada que permita disfrutar lo que la ciudad tiene para ofrecer. Por otro lado, si la idea no es viajar hasta la provincia del Norte, de todos modos se puede utilizar para llegar a destinos pintorescos.

El recorrido tiene 15 paradas intermedias: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás (Buenos Aires), Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo Andino, Serradino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres (Santa Fe), Pinto, Colonia, Herrera, La Banda (Santiago del Estero), Cevil Pozo, Alderetes y San Miguel de Tucumán.

Cuánto cuesta viajar en tren a Tucumán

No hay un único precio en el tren. La categoría más baja es primera y el boleto cuesta $38.000, luego sigue pullman que vale $46.200 y, finalmente, está el camarote para dos personas a $131.200.

El camarote tiene varias comodidades: dos camas cuchetas (la de abajo se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita para dejar cosas, enchufe, perchero, control de temperatura frío calor (aire acondicionado) y un pequeño lavabo.