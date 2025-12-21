Alerta en Rosario: el peligroso reto de TikTok con paracetamol que ya suma internados

La comunidad educativa y sanitaria de Rosario se encuentra en estado de máxima alerta tras la aparición de una tendencia sumamente riesgosa en redes sociales. Se trata de un nuevo reto viral que ha captado la atención de los adolescentes locales, quienes compiten por ingerir cantidades exorbitantes de paracetamol.

Según reportes de instituciones de salud de la ciudad, varios jóvenes ya debieron ser ingresados en centros médicos locales tras intentar cumplir con esta práctica que pone en riesgo directo su integridad física.

Paracetamol producido por el laboratorio municipal de Córdoba. (Prensa Municipalidad)

Consecuencias fatales y daños irreversibles

Frente a este escenario, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado urgente para informar a la población sobre los riesgos de esta práctica. Los especialistas advierten que el consumo intencional de dosis tóxicas de paracetamol no es un juego, sino una acción que puede derivar en un daño hepático grave e irreversible. En los casos más críticos, el cuadro clínico podría escalar hasta la necesidad de un trasplante de hígado o, incluso, provocar el fallecimiento del paciente por falla multiorgánica.

Desde el ámbito académico explicaron que, si bien el paracetamol es un fármaco de venta libre y uso cotidiano, su toxicidad es extremadamente alta cuando se superan las dosis recomendadas. Además del hígado, órganos vitales como los riñones y el páncreas pueden sufrir lesiones permanentes. Un aspecto que complica la situación es que los síntomas de intoxicación severa pueden no manifestarse de inmediato, apareciendo de forma crítica hasta 72 horas después de la ingesta inicial.

El Paracetamol es el analgésico más vendido. (La Voz / Archivo)

Esta preocupante tendencia ya cuenta con antecedentes en países de Europa y en Estados Unidos, pero su desembarco en Rosario ha obligado a las autoridades a reforzar los controles de venta. La UNR recordó que está prohibido el expendio de este tipo de medicamentos a menores de edad y solicitó a los adultos mantener los botiquines hogareños fuera del alcance de los jóvenes, además de fomentar un consumo responsable y siempre bajo supervisión profesional.

Ante cualquier sospecha de ingesta o detección de síntomas vinculados a este reto, se recomienda trasladar al adolescente de urgencia al hospital o sanatorio más cercano para ser evaluado por equipos de toxicología. En Rosario, se mantiene el monitoreo constante sobre las redes sociales para intentar frenar la difusión de estos contenidos que, bajo la apariencia de un simple juego digital, esconden una amenaza letal para la juventud de la región.