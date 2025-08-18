Rosario se prepara para recibir la tormenta de Santa Rosa, un fenómeno climático tradicionalmente asociado al 30 de agosto, pero que este año se adelanta debido a una ciclogénesis que afecta al centro del país. El pronóstico indica que entre este lunes y el miércoles la región experimentará lluvias intensas, vientos fuertes y la posibilidad de caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, advirtiendo sobre precipitaciones acumuladas que podrían superar los 70 mm en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizo ocasional.

Caída de cientos de árboles, autos destruidos y desagües desbordados.

Se recomienda a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, y mantenerse informado a través de las autoridades.

Según especialistas, el fenómeno se debe a una ciclogénesis que se desarrolla sobre la franja central del país, generando condiciones ideales para la formación de tormentas fuertes. Este tipo de eventos son comunes a fines de agosto, cuando las primeras masas de aire cálido y húmedo desde el norte del continente chocan con los últimos frentes fríos del invierno, favoreciendo la inestabilidad atmosférica.

Se esperan tormentas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Además de las lluvias y vientos, se espera un descenso de las temperaturas, con mínimas que podrían llegar a los 10°C y máximas que no superarían los 16°C. Las condiciones climáticas comenzarán a mejorar hacia el jueves 21 de agosto, con cielos parcialmente nublados y temperaturas en ascenso.

Ante este panorama, las autoridades locales han intensificado los trabajos preventivos, como la limpieza de desagües y la verificación de sistemas de drenaje, para minimizar los riesgos de inundaciones. También se solicita a los ciudadanos que eviten sacar la basura durante los días de lluvia y que retiren objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

La ciudad de Rosario pasó una jornada cargada de agua por tormentas y chaparrones.

La tormenta de Santa Rosa, aunque no tiene una base científica sólida, forma parte del calendario popular argentino y es esperada con igual parte de curiosidad y cautela. Este año, su llegada anticipada ha generado mayor atención y preparación en la comunidad rosarina.

Se recomienda a los habitantes de Rosario y zonas aledañas mantenerse informados sobre las actualizaciones del pronóstico del tiempo y seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad durante este fenómeno climático.