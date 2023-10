Alarma en la Selección: Ángel Di María sufrió una lesión en el partido con Inter

La segunda fecha de Champions League no terminó nada bien para Ángel Di María. Como si la derrota ante Inter de Milán no fuera suficiente, este martes se lesionó y es probable que no pueda jugar los próximos partidos de las eliminatorias del Mundial 2026 con la selección nacional argentina.

“Caerse y levantarse siempre”, comentó “Fideo” como lema de vida frente a lo ocurrido en Italia. Aunque no pudo terminar el encuentro, dejó en claro que no planea aflojar en su temporada de regreso al club portugués.

¿Qué le pasó a Ángel Di María?

En el minuto 33 del segundo tiempo, Ángel Di María cayó al piso cuando Hakan Çalhanoğlu lo trabó para quitarle la pelota cerca del área de Inter. La jugada fue anulada por posición adelantada, pero el rosarino no se levantó para retomar la acción junto a sus compañeros.

ATENCIÓN SELECCIÓN ARGENTINA: Fideo Di María salió lesionado en el partido entre Benfica e Inter en la #CHAMPIONSxESPN.pic.twitter.com/R1XtQk5sYe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2023

El ex Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) se quedó sentado en el suelo con un gesto de preocupación. Apenas se acercaron los médicos de Benfica, empezó a menear la cabeza. El director técnico Roger Schmidt decidió reemplazarlo y David Jurásek saltó a la cancha para la parte final del partido.

Di María vio el final del encuentro con una bolsa de hielo sobre la parte posterior de su muslo derecho. Más tarde confirmó en redes sociales que tuvo un problema físico, pero no brindó detalles sobre el diagnóstico.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el mediocampista surgido de Rosario Central manifestó que no quiere pasar un minuto de más fuera de las canchas. En esa línea, expresó: ”Esta derrota y esta lesión sólo me dan fuerzas para seguir trabajando y poder volver más fuerte”.

El resultado complicó los planes de Benfica para clasificar a octavos de final de Champions League. Inter le ganó 1 a 0 y todavía no sumó puntos en el grupo D.

Jorgelina Cardoso apoyó a Ángel Di María luego de su lesión

De regreso a Italia luego de una temporada desabrida con la camiseta de Juventus, Jorgelina Cardoso ratificó que es la mayor fanática de Ángel Di María. La esposa del futbolista le dedicó un mensaje optimista luego de la derrota de Benfica ante Inter y confirmó su presencia en el estadio Giuseppe Meazza.

“Es muy fácil estar en las buenas, yo prefiero sostenerte en las malas”, manifestó la rosarina en Instagram. En una historia de su cuenta oficial compartió un video grabado antes del partido en Milán y añadió: “Te amo fuerte”.