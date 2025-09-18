Adiós escalas: nuevos vuelos directos desde Rosario a las playas de Brasil

Rosario se prepara para vivir un verano más conectado con las playas brasileñas: Aerolíneas Argentinas acaba de confirmar el lanzamiento de vuelos directos desde la ciudad hacia Cabo Frío, en la región de los Lagos del estado de Río de Janeiro, que también permitirán llegar con comodidad a Búzios y Arraial do Cabo.

La nueva ruta operará desde el sábado 3 de enero de 2026 hasta el domingo 5 de abril, con dos frecuencias semanales los sábados y domingos partiendo desde el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.

Aerolíneas Argentinas es la principal empresa operativa en el Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" (AIR).

Cabo Frío será el aeropuerto de destino, ubicado en la misma región que Búzios y Arraial do Cabo, lo que reduce considerablemente los tiempos de traslado. Desde Cabo Frío, los viajeros pueden acceder a Búzios en aproximadamente una hora por tierra.

Además de esta incorporación, Rosario tendrá refuerzos de vuelos a otros destinos brasileños para la temporada alta: se confirmaron más frecuencias semanales hacia Río de Janeiro y Florianópolis.

La decidida apuesta por esta nueva conexión obedece a una política de expansión de Aerolíneas Argentinas que busca potenciar el turismo emisivo, ampliar destinos de playa y acercar Brasil al interior del país sin tener que pasar por Río de Janeiro.

Cabo Frío se presenta como un destino estratégico: no solo tiene playas hermosas, sino infraestructura hotelera, gastronomía consolidada y servicios turísticos de calidad. Su cercanía a Búzios lo hace aún más atractivo para quienes quieren combinar lo relajado con lo sofisticado.

Las boutiques son lugares ideales para hospedarse en Búzios

Para quienes viajen desde Rosario, esta ruta directa significa evitar escalas largas, trasbordos y traslados terrestres que antes podían convertir unas horas de viaje en todo un desgaste. El Aeropuerto Internacional Rosario — Islas Malvinas será el origen de estos vuelos, consolidando su rol como puerta de salida para destinos internacionales de playa.

Los precios aún están siendo definidos en detalle, pero desde agencias de viajes ya se habla de tarifas promocionales, paquetes con alojamiento y ofertas de paquetes turísticos que incluyen pasaje, hotel y traslados. En tanto, desde la aerolínea también anticipan beneficios para viajeros frecuentes a través de Aerolíneas Plus, y posibles promociones especiales para quienes compren pasajes anticipados.

En definitiva, Rosario suma una puerta directa al litoral brasileño de aguas claras, sin depender de escalas ni traslados tediosos, una opción que promete transformar las escapadas de playa de muchos rosarinos en experiencias más cómodas, cortas y placenteras.