A 20 años del “Pirulazo”: el día que Rosario Central eliminó a Newell’s de la Copa Sudamericana

Cuando todavía sigue la euforia por la victoria canalla con gol de Ángel Di María en el último clásico de Rosario, este jueves se cumplen 20 años de la última vez que Rosario Central y Newell’s protagonizaron un enfrentamiento en una instancia de eliminación directa en la Copa Sudamericana 2005.

El partido de ida se disputó en el Parque Independencia, donde Newell’s fue anfitrión y el encuentro terminó en un tenso 0-0.

Rosario Central eliminó a Newell’s por última vez en una serie de eliminación directa durante la Copa Sudamericana 2005

La revancha se jugó el 29 de agosto de 2005 en el estadio de Central, el Gigante de Arroyito. Fue allí donde se desató el llamado “Pirulazo”: Germán Rivarola conectó un centro y puso el 1-0 decisivo. Fue el único gol del global y selló la eliminación de la Lepra.

Aquel remate quedó marcado en la memoria colectiva del Canalla. Como contó Rivarola años después, “Ese gol representó mucho para la historia del clásico rosarino… La gente de Rosario Central lo sigue recordando mucho”.

Esa serie quedó como punto de inflexión histórico: desde entonces no se volvió a enfrentar al eterno rival en competencias de eliminación directa hasta el cruce por la Copa Argentina 2018.

En aquel reencuentro del 2005, hubo tensión, entrega futbolística y violencia contenida en cada duelo clásico. Pero también —para la historia de Central— fue el último capítulo de una novela de eliminación directa contra Newell’s en torneos internacionales.

Hoy, 20 años después, aquel clásico es rememorado con nostalgia por los hinchas. El “Pirulazo” se transmite entre generaciones como símbolo de gloria, y una rivalidad que siempre hizo historia más allá del resultado.

Cómo formó Rosario Central ante Newell’s en el clásico por Copa Sudamericana 2005

Juan Ojeda; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi y Germán Rivarola; Paulo Ferrari, Diego Calgaro, Andrés Díaz y Emiliano Papa; Pablo Vitti y Marco Ruben.

Cómo formó Newell’s ante Rosario Central en el clásico por Copa Sudamericana 2005

Justo Villar; Nicolás Spolli, Julián Maidana, Germán Ré, Luciano Vella, Ariel Zapata, Adrián Lucero, Damián Giménez, Ignacio Scocco, Héctor Steinert y Santiago Silva.