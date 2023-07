Indignación en Chaco: una familia denunció que su hijo de 2 años volvió del jardín con lesiones y mordeduras

Este jueves 6 de julio, una familia acusó a un jardín maternal porque su hijo llegó a su casa con lesiones en el rostro, en los brazos y mordeduras en la espalda. El Ministerio de Educación se reunió con la madre del niño y se comprometió a intervenir en la situación que tiene preocupada a la madre. La directora del jardín asegura que el niño salió sin heridas de su institución.

El jardín maternal inculpado es Mundo de Fantasías, un establecimiento de gestión privada que se encuentra ubicado en Los Hacheros y Arturo Illia, Resistencia, Chaco. La familia contó que fueron a retirar al niño de 2 años al establecimiento y estaba llorando. La maestra explicó que “se peleó con un niño de su misma edad”. Horas más tarde, cuando iba a acostarlo, la madre le encontró heridas importantes en el cuerpo, tenía mordeduras y marcas muy pronunciadas en la cara, los brazos y la espalda.

La madre del niño con mordeduras en la espalda. Foto: Noticiero 9

“El día jueves fui a buscar a Bastián, y me lo entregaron mordido. Me dijeron que había sufrido una pelea con otro niño”, contó Selene Ohse, la madre del pequeño, quien denunció al jardín por lo que le ocurrió a su hijo. “No sé si fue un niño, fueron dos o fueron seis los que lastimaron a mi hijo”, expresó.

Además, Selene dijo que exigió hablar con la directora y se habría acercado la seño del chico a hablar con ella: “Llegó la seño, me aceptó la situación, se largó a llorar y me aseguró: Es mi error, perdoname. Los dejé solos a los siete niños”

El niño tenía mordeduras en la espaldas y otras heridas en la cara y brazos. Foto: Diario Norte

La respuesta de los directivos del jardín maternal en Chaco

Rosana Karin, la directora del establecimiento salió a desmentir las acusaciones de la familia del menor. Declaró que el niño tenía lesiones “que son de larga data”. Además, sostiene que esas heridas no se realizaron en el jardín y que “no fueron realizadas por otro compañerito de la salita del jardín de dos años”.

Asimismo explicó que la institución no cuenta con cámaras de seguridad, pero que sí ha presentado a la justicia material fotográfico y audiovisual del día en que el niño se habría lastimado; “Para que vean el estado del niño ese día en el jardín”, indicó.

Habló la directora de la institución denunciada por la familia del niño. Foto: Noticiero 9

También la directora retrucó la acusación de los familiares y sugirió una posible violencia intrafamiliar en la propia casa del nene: “Nosotros hemos hecho una denuncia, intervino el 102, para llegar a la verdad de lo que realmente está viviendo este niño. Nuestro mayor interés es poder ayudar a llegar a la verdad. Vamos a hacer todo lo necesario y vamos a llegar hasta las últimas instancias para que esto se sepa”.