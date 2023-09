Elecciones en Chaco: votó Juan Carlos Bacileff Ivanoff, se paró fuera de la grieta y cuestionó a “compañeros de boleta”

A la jornada electoral en Chaco aún le resta una hora y media para su finalización; en ese contexto los candidatos a la gobernación se siguen acercando a las urnas y piden a los chaqueños y chaqueñas que también concurran. En este contexto, pasadas las 11 horas, el que emitió su voto fue Juan Carlos Bacileff Ivanoff, candidato del Frente Integrador.

El funcionario, además, denunció en sus redes sociales que hay faltantes de su boleta y ante esta situación deja a disposición diferentes números para conseguirlas. Bacileff Ivanoff cuestionó estas prácticas y a su vez volvió a marcar diferencias con el resto de los partidos: “Nosotros estamos afuera de la grieta”.

Al mismo tiempo, manifestó problemas internos en su equipo: “Tenemos algunos inconvenientes por algunos conflictos de partidos tradicionales, uno tiene el enemigo adentro a veces y se entera el día de las elecciones”, señaló y detalló que en Sáenz Peña, hubo candidatos que “negociaron con el oficialismo y entregan boletas cortadas”.

Juan Carlos Bacileff Ivanoff, candidato a gobernador, votando en Chaco. Foto: Facebook

Qué dijo Bacileff Ivanoff sobre un posible balotaje en Chaco

El candidato a gobernador votó en Castelli, más precisamente en la Escuela de Educación Técnica 12. Luego de dejar la boleta en la urna, dialogó con la prensa y se diferenció de sus competidores: “Nosotros estamos fuera de la grieta y de los partidos tradicionales”.

“Somos un espacio nuevo y somos la tercera fuerza en la provincia”, manifestó y cuestionó: “Hay que dejar que la gente se exprese, y dejar de andar carancheando votos”.

Y al ser consultado sobre un posible balotaje, con su presencia o si él: “Muchos me preguntan respecto a lo que vamos a hacer en caso de una segunda vuelta: si nos toca competir en esa instancia lo haremos, pero si no nos toca competir vamos a liberar el voto, porque ese es el compromiso que hicimos. Nosotros no estamos en la grieta”, sostuvo.