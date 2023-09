Elecciones en Chaco: tras el desplante de Javier Milei, Alfredo “Capi” Rodríguez votó y se mostró expectante por los resultados

Luego de que Javier Milei negara tener un candidato en Chaco, votó Alfredo “Capi” Rodríguez, representando la lista de La Libertad Avanza, pero sin la “bendición” de su líder, y se mostró optimista con respecto al resultado de las elecciones provinciales.

“Es una jornada histórica para el Chaco y entendemos que la ciudadanía está votando en libertad porque en todo el país hubo una bisagra histórica”, sostuvo en diálogo con los medios luego de votar en la Escuela N° 33 “Independencia”.

Sobre lo que esperan para este domingo 17 de septiembre, señaló: “Estamos expectantes ante una jornada que hasta el momento se desarrolló con normalidad. Estamos en contacto permanente con cada referente en todas las localidades y en los barrios del Área Metropolitana. Estamos reponiendo muchos votos”.

Alfredo "Capi" Rodríguez votando en las elecciones de Chaco. Foto: Diario Chaco

“Si la gente hace lo que nosotros pensamos y lo que nos comenta en la calle, es decir, que va en el camino de la libertad podemos tener un buen resultado, me pongo en manos de Dios”, comentó.

Qué dijo Alfredo “Capi” Rodríguez sobre el desplante de Javier Milei

El viernes, el candidato libertario recibió un duro golpe: desde el partido de La Libertad Avanza, nucleado en Buenos Aires, lanzaron una cadena de mensajes para aclarar que Rodríguez no es candidato de Javier Milei. Ante esto, el chaqueño admitió que eso es verdad, pero se justificó.

“Ellos oficialmente no apoyan a ninguno en el país, excepto a Menem (La Rioja) y Bussi (Tucumán)”, comenzó aclarando en diálogo con Clarín, y agregó: “Ellos no me niegan. El vínculo es ‘hagan ustedes, muchachos, nosotros no los vamos a apoyar como una cuestión institucional’. Son decisiones propias de Milei, que lo hizo en todo el país. ¿Por qué? Porque no nos conoce a todos y hubo mucha gente que fueron infiltrados”.

En la misma línea, remarcó: “Yo soy el apoderado, entonces yo no voy a generar una disputa para que me bendiga, ¿entendés? No necesito eso. Pero tampoco voy a negar que soy el vínculo con Javier Milei en la provincia del Chaco”.