Fue a un reconocido restaurante de Comodoro Rivadavia y se viralizó por el insólito episodio que vivió

“Lamentable” y “bochornoso”, así es como describió Emir su experiencia en un reconocido restaurante de Comodoro Rivadavia. A pesar de la reputación del lugar, se quejó por lo que le quisieron cobrar y por una violenta situación que vivió con un mozo.

Ocurrió el lunes 19 de junio, cuando el joven (quien aparece en Twitter como @EmirSNM) fue a cenar al restaurante Buena Vida, ubicado dentro del Shopping Coliseo, en pleno centro de la ciudad chubutense.

En base a lo que denunció a través de la red social del pajarito azul, el muchacho pidió para llevarse lo que le sobró de su comida. Sin embargo, desde el comercio gastronómico le querían cobrar $200 por eso.

Le querían cobrar por las sobras. Foto: Twitter: @EmirSNM

Entonces, agregó: “Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas”.

Conmoción en un restaurante de Comodoro: el mozo lo habría amenazado

La situación habría escalado a un tono más violento cuando el empleado lo amenazó: “Cuando se las devolví me dijo ‘y andáte, en la calle te hablo con otros términos porque te haces el vivo’. Le pregunté por qué me hacía el vivo y me dijo ‘salgo a las 00, tómatela porque te cago a trompadas’ al frente de todos”.

Lejos de terminar ahí, Emir le consultó en tono irónico -y de camino a la salida- si lo estaba invitando a tomar una cerveza. El mozo entonces se le acercó y “amagó a pegarle”, según dijo. “Fue patético, me dio mucha risa y lastima. No puede atender una persona así un local”, sumó.

Fue a un reconocido restaurante de Comodoro y se viralizó por el insólito episodio que vivió. Foto: Captura de pantalla

“Así que si andan con bronca y con ganas de sacarse la mierda un rato, vayan a Buena Vida del coliseo que te invitan a pelear por doscientos pesos de las sobras que nadie debería cobrarte”, cerró el comodorense, intentando tomárselo con humor.