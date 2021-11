El concejal Viotti realizó un repaso por las propuestas de campaña para renovar la banca de Juntos por el Cambio en el Concejo. En ese marco, afirmó que la gente los acompaña con su voto porque son quienes representan sus mismos valores del esfuerzo, el trabajo, el respeto y la educación como medio para construir un futuro mejor para los rafaelinos.

Viotti comentó que el paquete de propuestas para la ciudad fue elaborado a partir de las necesidades de la gente, de lo que los vecinos reclaman a diario y que hacen al bienestar de todos. En la revisión de las mismas, Viotti mencionó, “Tenemos que garantizar el acceso al empleo a los rafaelinos, y en particular a las mujeres que son las más afectadas, dentro del perfil de la población desocupada. Así lo demuestra el último relevamiento socioeconómico de ICEDel, donde un 63,5% de los desocupados son mujeres, menores de 30 años, que no cuenta con estudios secundarios. Este es un dato que no tenemos que pasar por alto, porque es una población económicamente activa que no tiene las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar fuerte, pensando y generando, políticas públicas que contrarresten esta realidad” dijo el concejal sobre el tema.

Además, agregó “Si pensamos en un mejor futuro para nuestra ciudad tenemos que empezar a construirlo ahora, este es el momento preciso de volver a revalorizar el trabajo, la educación y el esfuerzo”.

“Nuestra propuesta de trabajo para los vecinos va en ese sentido, para posibilitar a la gente joven y también a aquellos adultos que por su edad se les dificulta volver a reinsertarse en el mercado laboral, para que puedan acceder y tener la oportunidad de abrirse camino emprendiendo con condiciones que favorezcan su crecimiento, que los impulsen a ir por más, sin que el Estado sea un impedimento más que una ayuda”.

Por otro lado, hizo referencia al último tiempo que tuvo que vivir el comercio de la ciudad y planteó que “el desamparo que el Estado promovió durante la pandemia llevó a que varios locales de diversos rubros hayan tenido que cerrar sus puertas. Emprender en la ciudad se tornó cada vez más difícil a causa de la ausencia de una política municipal bien planteada. Por eso durante este tiempo tenemos que trabajar para contrarrestar la realidad”.

También sostuvo que desde Juntos por el Cambio están convencidos de que hay que estar al lado del que trabaja y genera trabajo, porque es un valor rafaelino que no se puede dejar de explotar, “es lo que nos caracteriza, las ganas de crecer y de forjar un futuro con oportunidades para nuestra gente. Que más jóvenes trabajadores tengan oportunidades para mejorar sus Emprendimientos, Pymes, Comercios y así poder progresar y logran lo que anhelan, su vivienda propia, por ejemplo, que hoy en día resulta casi imposible.”

Viotti se refirió así a otra necesidad primordial que la gente le plantea, el acceso a la primera vivienda, de lo cual opinó “muchos rafaelinos pierden la esperanza de poder tener una casa propia. Hay muchos jóvenes que alquilan y no ven un futuro para poder tener su propio hogar. Tenemos que lograr que esos jóvenes/trabajadores puedan proyectar su vida, su familia y su hogar en nuestra ciudad. Darle oportunidades a nuestra gente para tener su propia casa y seguir creciendo”.

Para finalizar, Leonardo expresó “Tenemos mucho por qué trabajar y tenemos las ideas, propuestas y proyectos para poder hacerlo, sobre todo, tenemos la fuerza, las ganas y el empuje de los rafaelinos que, como nosotros, quieren construir un futuro mejor en Rafaela”.