Victoria del PJ, sorpresa de LLA y dura derrota de Unidos en Rafaela

Los resultados de las elecciones Generales en Rafaela de este domingo sacudieron el panorama político. Sin lugar a dudas: es que en el primer sufragio en donde Leonardo Viotti pone en juego su gestión, sufrió una dura derrota.

Apenas fue a votar el 56% de los que estaban habilitados en el padrón. Tan solo un 3% más. Podríamos decir, que fue la misma cantidad de gente. Sin embargo, los resultados, voto a voto, fueron muy diferentes entre abril y junio.

La gran ganadora de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) había sido Valeria Soltermam. Casi ratificó su caudal como partido: en abril, sacó 14.754. Hoy, 14.651. Perdió apenas 100 votos, de los casi 4.000 votos que habían recaudado las otras dos listas peronistas en la interna. Es así que logró el objetivo: ratificar las dos bancas que puso en juego: la de la propia Soltermam y Maximiliano Postovit reemplazará al dr. Martín Racca.

Pero el gran ganador de estas elecciones generales fue La Libertad Avanza. Ya se había mostrado como sorpresa en las PASO, cuando salió 3° casi sin hacer campaña y con solo la “marca” LLA. ¿Por qué ganador? Porque había sacado 5.819 en las PASO y este domingo, casi los duplicó: 11.804. Y paso de tener una bancar potencial, a dos seguras: a partir del 10 de diciembre asumirán Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra.

Valeria Soltermam, la más votada, junto con su nuevo compañero de bancada, Maximiliano Postovit y el exintendente Luis Castellano.

Y el gran perdedor, sin lugar a dudas, fue el oficialismo. Es que ponía en juego 2 bancas y solo pudo sostener una, con Juan Scavino.

Y hay muchas lecturas que se pueden hacer. Apenas 1 de cada 5 rafaelinos convalidó la gestión del actual intendente. Unidos para Cambiar Santa Fe (que tenía la oficialista y otras 4 nóminas) había conseguido 13.512. Pero ahora, solo 9.541. Es decir: en 45 días no pudo retener casi 4.000 votos. Quizás, muchos de ellos hayan ido La Libertad Avanza. Claramente, el candidato no cuajó en la coalición, no solo en la población en términos generales.

El oficialismo sufrió una dura derrota: perdió una banca y la mayoría en el Concejo Municipal a partir del 10 de diciembre.

Delvis Bodoira ratificó su último puesto, pero aumentó su caudal: pasó de 3.753 votos a 4.312. Pocos, es cierto, pero aumentó.

También hay que mencionar que los votos en blanco y anulados (como suele pasar entre las PASO y las Generales) se achicaron.

¿Cómo quedará conformados el nuevo Concejo Municipal?

A partir del 10 de diciembre, así será el Concejo Municipal de Rafaela:

Unidos para Cambiar Santa Fe

Lisandro Mársico

Mabel Fossatti

Carla Boidi

Juan Scavino

Vale destacar que, por lo general, el oficialismo se queda con la Presidencia del Concejo. Pero también hay una tradición no escrita respecto de que el que gana, se lo queda. Se resuelve a fin de año.

Peronismo

Juan Senn

María Paz Caruso

Valeria Soltermam

Maximiliano Postovit

La Libertad Avanza

Fabricio Dellasanta

Milagros Zafra