Soltermam: “La política se construye con la gente, no por encima de ella”

Los candidatos a concejales por el espacio Rafaela Merece Más, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, continúan desarrollando una intensa agenda territorial en diversos barrios de nuestra ciudad, con el objetivo de tomar contacto directo con las necesidades reales de los vecinos y construir propuestas desde el territorio.

Durante las últimas semanas, las caminatas y charlas cara a cara se realizaron en los barrios Fátima, Antártida Argentina, Jardín, Villa Podio, Los Nogales y Nuestra Señora del Luján. En cada uno de ellos, los vecinos abrieron sus puertas y sus historias, compartiendo las problemáticas que los afectan diariamente.

“Nos encontramos con una ciudadanía con muchas ganas de ser escuchada. Hay una necesidad concreta de que la política vuelva a caminar las calles, de que se restituyan los lazos entre la Municipalidad y la gente”, expresó Valeria Soltermam, tras finalizar una de las jornadas.

Entre las principales preocupaciones que surgieron en el diálogo franco con los vecinos, se destacan los problemas vinculados con la inseguridad, la falta de mantenimiento del alumbrado público, calles en mal estado, recolección de residuos insuficiente y una notoria falta de presencia del Estado municipal en distintos sectores de la ciudad.

“Escuchar en primera persona lo que pasa en cada casa, en cada cuadra, nos da la perspectiva real que muchas veces se pierde en los escritorios. Nuestra prioridad es llevar al Concejo las voces de los vecinos, no discursos vacíos”, afirmó Maximiliano Postovit, a lo que Soltermam añadió: “Esto no es solo campaña, es una forma de trabajar, la que conocemos e hicimos siempre, y la que creemos más genuina y sincera. Creemos en una política que se construye con la gente, no por encima de ella.”

“El mensaje es claro: los rafaelinos quieren volver a confiar, quieren ver a sus representantes caminar con ellos, entender lo que pasa en su barrio y comprometerse en serio con las soluciones”, sostuvo Postovit.

Estas recorridas forman parte de una estrategia de contacto permanente con la ciudadanía que continuará durante las próximas semanas, ampliándose a más barrios de la ciudad.

El equipo de Rafaela Merece Más se compromete a llevar cada una de estas voces al Concejo, como parte de un proyecto colectivo que busca una ciudad más segura, más justa y con más presencia del Estado donde más se necesita.