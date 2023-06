Se desarrolló otra jornada de “Ciclismo en los Barrios”

“Ciclismo en los barrios” es uno de los programas más tradicionales que impulsa el municipio local a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.

La idea del programa no es sólo fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad sustentable, sino también propiciar y hacer que se conozca el deporte.

Al respecto, este sábado se llevó adelante una nueva jornada, destinada para niños y niñas de 5 a 12 años.

Dicho programa, que cuenta con la colaboración del Club Ciclista de nuestra ciudad, tuvo como punto de encuentro y de partida, avenida Providenti, entre Gobernador Crespo y Montes de Oca.

El subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, explicó: “Estamos en el barrio Belgrano, en avenida Providenti, donde tenemos una gran cantidad de chicos y chicas. Son más de 100 participantes. Este es un programa histórico de la Subsecretaría de Deportes, que se lo trabaja en conjunto con el Club Ciclista, quien nos viene a fiscalizar y nos ayuda con lo que es la organización y la logística”.

Candelaria, mamá de una niña que participó en la competencia, dijo: “Mi hija se llama Emilce, tiene siete años, y la verdad que le encantó la propuesta de venir a andar en bici. Me parece precioso este tipo de programas que motivan a los más chicos a hacer deporte. Me parece genial que haya tantas actividades gratuitas para todos, organizadas desde el Municipio. Así que vinimos a disfrutar en familia. Me encanta”.

Por su parte, Patricia, otra mamá asistente, comentó: “Vine con mis dos hijos, Luna Mora de 6 y Cruz León de 9 años. El nene va al Club Ciclista. Ahí lo invitaron y vinimos. Venimos participando en todas carreras que se hacen en los barrios porque nos encanta la actividad y nos parece muy importante”.