Por primera vez en la historia Rafaela cuenta con un Refugio de Invierno

La Municipalidad de Rafaela inauguró este lunes el primer refugio para personas en situación de calle, ubicado en barrio Mora. Se trata de un espacio impulsado desde el área de Desarrollo Humano y Salud, con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, que busca dar una respuesta concreta, digna y sostenida a una problemática presente en la ciudad y acentuada por la llegada de las bajas temperaturas.

El intendente Leonardo Viotti encabezó la apertura oficial y remarcó el carácter inédito de la iniciativa: “Hoy abrimos la puerta a este refugio de invierno. Lo venimos pensando desde hace tiempo junto con la ministra y el gobernador. Entendíamos que Rafaela necesitaba un lugar así. Es histórico. Nunca existió un espacio como este en nuestra ciudad, y para nosotros es un orgullo haber dado este primer paso”.

Viotti destacó además el enfoque integral del proyecto: “La idea es abordarlos desde todos los ángulos: salud, controles, acompañamiento social. Darles herramientas para que puedan reinsertarse. Y por eso necesitamos que se apropien del espacio, que lo sientan como suyo”.

Durante la presentación, el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Cáceres, valoró el trabajo articulado entre los niveles del Estado y afirmó que se trata de un día histórico para Rafaela. “Estamos hablando de una política pública de revinculación, de construcción de un proyecto de vida. Esto no es solo un lugar para pasar la noche: es el comienzo de un proceso con acompañamiento profesional, en salud mental, en lo social, y con estrategias para ocupar el tiempo y reinsertarse en la comunidad”.

El espacio contará con camas, alimentación, baño, asistencia técnica y contención, y forma parte de un plan por etapas que prevé futuras ampliaciones.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Victoria Tejeda, celebró la decisión política del gobierno local: “En Rafaela decidieron no tapar el problema ni esconderlo. Acá hubo una definición clara de actuar y dar una respuesta concreta. Hoy si el Estado no está, no está nadie, por eso celebramos esta acción y vamos a seguir acompañando con recursos todas las veces que sea necesario”.

A su turno, la licenciada en Trabajo Social Lorena Meternicht, integrante del equipo técnico del dispositivo, explicó el abordaje desde su área: “Este nuevo centro de alojamiento para personas en situación de calle busca ser un espacio de encuentro y contención. La idea es que quienes atraviesan esta situación tengan un lugar donde pasar la noche, pero también donde comenzar a reconstruir aspectos de su vida cotidiana desde un trabajo social profundo e integral”.

La apertura del refugio marca un precedente en Rafaela, dando respuesta a una demanda social que creció en los últimos años y que ahora encuentra un espacio pensado para contener, asistir y dignificar.