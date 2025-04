Padres de alumnos la exNacional le dijeron a la Regional que no avalan la apertura de un nuevo curso a la tarde para repitentes

Padres de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 428 “Luis Raimondi de Barreiro”, conocida en Rafaela como la exNacional, dirigieron una carta a la Supervisora de la Sección B de la Región de Educación III, Dra. Daniela Rosler, rechazando la decisión de abrir un curso por la tarde, solamente para 15 repitentes.

La Asociación Cooperadora de Padres de la EESO N°428 “L.R. de Barreiro”, que es la institución que firma, sostiene que hay otras instituciones educativas con vacantes. Y que, además, el año pasado se había realizado un sorteo, en donde 80 chicos que querían ir a la EESO N° 428 quedaron afuera y fueron obligados a ir a otras secundarias. Pero, ahora, los que tienen preferencia, son repitentes.

A continuación, el texto completo de la misiva:

“Nos dirigimos a usted y por su intermedio a la Delegada Regional Delia Colucci, y a la Subsecretaría de Educación de la Provincia, Prof. Mariela Bosio, como miembros de la Asociación cooperadora de padres de la EESO N°428 de Rafaela, para manifestar nuestro desacuerdo respecto de la apertura de un 1er año turno tarde bajo las condiciones planteadas.

En representación de un importante grupo de familias que sostiene con esfuerzo el funcionamiento cotidiano de nuestra institución, nos vemos en la obligación de expresar nuestro absoluto rechazo y profundo malestar ante la decisión de abrir un nuevo curso de primer año en el turno tarde, incorporando estudiantes repitentes, provenientes de otras escuela, habiendo otras instituciones con vacantes disponibles.

Nuestros motivos son los siguientes.

En primer lugar, nuestra escuela está desbordada. Con más de 1000 estudiantes, falta de asistentes escolares y escaso personal de preceptoría, resulta inconcebible seguir recargando una institución que ya opera al límite de sus capacidades edilicias y humanas.

En segundo lugar, las partidas presupuestarias están desactualizadas y son insuficientes para una escuela de la envergadura de la 428. Muchas de las mejoras edilicias, reparaciones, compra de insumos y mantenimiento general dependen de los aportes solidarios de las familias.

En tercer lugar, consideramos que es una injusticia hacia las más de 80 familias que quedaron fuera por sorteo. Un sorteo riguroso y doloroso. Ese día, miembros de la cooperadora escolar que estuvimos acompañando, escuchamos y atestiguamos cómo supervisores, así como otras personas de la Regional III de Educación, les decían a las familias que quedaban fuera de la institución, que había vacantes en otras escuelas y que no se podía crear una nueva división porque no había presupuesto ni cargos disponibles. ¿Cómo es posible que al dirigirse a la Región de Educación se les haya informado que no había vacantes en ninguna escuela?. ¿De qué manera se les explica ahora a estas 80 familias que SÍ se puede abrir un primer año, pero para alumnos repitentes? No es aceptable, ni ético, que ahora se abran las puertas sin ningún criterio de equidad, incorporando 15 estudiantes repitentes cuando existen escuelas con vacantes.

Por otro lado, si el equipo directivo de la ESSO 428 se apegó a las solicitudes de absorber a sus propios repitentes, y mantuvo entrevistas con cada familia de repitentes, logrando acuerdos de pase o de permanencia, sería esperable que se mantuvieran las mismas exigencia con las demás instituciones.

Es de nuestro conocimiento, porque todos tenemos colegas, amigos o familiares que trabajan en diferentes instituciones educativas de la ciudad, que HAY VACANTES, y cursos sin estudiantes o con muy baja matrícula, en algunas escuelas públicas de la ciudad. ¿No sería más inteligente que se utilicen primero los recursos disponibles en otras escuelas? ¿Cuál sería la justificación de trasladar docentes a la 428, e ingresar estudiantes repitentes, a una escuela saturada? Es una maniobra que carece de toda lógica.

Como familias que trabajamos codo a codo con la escuela, sentimos que esta decisión menosprecia el esfuerzo que realizamos, desconociendo la realidad institucional, tomando medidas que desorganizan y sobrecargan a nuestra comunidad educativa, sin criterio pedagógico alguno.

Por todo lo expuesto, no avalamos la apertura de un nuevo curso y solicitamos que se respete el proceso de inscripción y el sorteo realizado. También consideramos que debería priorizarse el fortalecimiento de las instituciones que cuentan hoy con cursos vacíos. Sería beneficioso no solo para los estudiantes de las diferentes instituciones sino para el sistema educativo en general.

En espera de una pronta respuesta y con la esperanza de que se nos convoque a una reunión urgente con representantes de la Regional, antes de continuar con cualquier avance en este sentido, es que nos despedimos cordialmente.

Atentamente,

Asociación Cooperadora de Padres de la EESO N°428 “L.R. de Barreiro”