Nueva reunión entre funcionarios y concejales para abordar el convenio para pavimentar Bv. Yrigoyen

Bottero y Asensio explicaron el procedimiento para ejecutar esta obra pública.

En la sesión ordinaria anterior, los concejales decidieron volver a comisión el proyecto de ordenanza del Ejecutivo relacionado al convenio entre la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia para la ejecución de la pavimentación de Bv. H. Yrigoyen (tramo entre Marchini y Colombia) y Av. Int. Muriel (entre Bv. Yrigoyen y Sargento Cabral, mano norte).

Posterior a esto, los legisladores locales recibieron en la mañana de este lunes en la sala de sesiones del órgano legislativo local a miembros del gabinete municipal para dialogar sobre este tema.

Concurrieron Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización y Nicolás Asensio, secretario de Infraestructura, Servicios y Ambiente. Ambos respondieron una serie de preguntas y explicaron el procedimiento para ejecutar esta obra pública.

Las posiciones siguieron igual que el jueves. Para la oposición, que no se haga con mano de obra local el trabajo es una decisión política y evita que se hagan las dos manos.

El que dejó abierta su posición fue el concejal Ceferino Mondino, que dijo que no iba a actuar como un bloque (de hecho, fue uno de los que votó el pase a comisión) y que si bien la obra que no se paga es una deuda del vecino al Municipio que no sirve, también “hice muchas cuadras como presidente comunal”.

Un signo de interrogación.