Los concejales del PJ solicitan rediscutir la localización de la nueva alcaidía

El bloque no oficialista manifiesta que “el proyecto de tener una unidad penitenciaria en la zona urbana generó malestar y reticencia en la ciudadanía, no sólo en los hogares cercanos a la nueva sede, sino que la gran mayoría nos plantea que no quieren que Rafaela sea reconocida como la ciudad de la cárcel”, expresaron.

Integrantes del bloque de concejales del PJ: Martín Racca, María Paz Caruso, Valeria Soltermam y Juan Senn