Leonardo Viotti anunció la construcción de 10 aulas en 10 escuelas de la ciudad e hizo entrega del FAE

Este jueves, en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente Leonardo Viotti anunció ante directivos escolares y docentes la construcción de 10 aulas en 10 establecimientos educativos de nuestra ciudad.

Los recursos para la construcción de los nuevos módulos áulicos llegan a Rafaela a partir de la gestión efectuada por el propio intendente Viotti ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la cual se vio concretada hace unos días a través de la firma de un convenio que incorporó a Rafaela al Plan 1.000 Aulas impulsado por el Ministerio de Educación.

La construcción de las aulas fue determinada luego de un minucioso relevamiento y estudio del que formaron parte la Región III de Educación, el Gobierno Municipal de Rafaela y las autoridades de las escuelas solicitantes. En tal sentido se aumentará en 300 bancos la capacidad escolar.

Al respecto, Leonardo Viotti dijo: “Logramos que Rafaela se sume al Programa 1.000 Aulas del Gobierno provincial. Tras gestiones con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, obtuvimos el compromiso de construir 10 aulas en distintas escuelas de la ciudad. Esta es la primera etapa y seguiremos gestionando más obras a futuro”.

El titular del Ejecutivo municipal señaló que “el desafío fue no solo identificar a las escuelas con mayor necesidad, sino también a aquellas que podían adaptarse a los requisitos técnicos del programa”.

Viotti describió que “cada módulo cuenta con un financiamiento de 48.000.000 de pesos y el Municipio los recibe en cuotas -60% al inicio, 20% durante la obra y 20% al finalizar-. Nosotros, como Estado local, administramos los fondos porque no contamos con capacidad técnica propia para construir las aulas. Entonces realizaremos un proceso de licitación con empresas privadas”.

El mandatario añadió que “para agilizar los tiempos, se planteó realizar la licitación en dos etapas: primero, 5 aulas ya aprobadas con todos los requisitos técnicos; luego, una vez completados los planos y trámites administrativos, otras 5 aulas. El objetivo es llegar a fin de año con la mayor cantidad de aulas terminadas”.

“Esta iniciativa representa 300 nuevos bancos para la ciudad, distribuidos estratégicamente en distintos barrios. Sabemos que las necesidades seguirán surgiendo, por lo que invitamos a las instituciones a seguir trasladando sus demandas a la Regional III y a la Secretaría de Educación y Cultura para gestionar nuevas soluciones”, mencionó Viotti.

El intendente subrayó que “desde el Municipio seguiremos apoyando con todos los recursos disponibles. Trabajando juntos podemos avanzar más rápido y dar respuestas concretas”.

Vale mencionar que acompañando al intendente estuvieron la directora de la Región III de Educación, Delia Colussi; la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio; y la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Marìa Vidal.

Adecuar los trabajos a cada necesidad

Asimismo, María Vidal explicó que “desde la parte técnica, mi tarea fue combinar el programa provincial con las necesidades de las escuelas y las posibilidades constructivas y espaciales de cada institución”.

La funcionaria describió que “este convenio está destinado exclusivamente a la construcción de aulas, por lo que no contempla intervenciones en sanitarios u otras estructuras. El primer paso fue identificar las escuelas que habían manifestado falta de espacio. Para ello, realizamos una recorrida con los directores de cada institución. Lamentablemente, en algunos casos, el espacio físico no permitía la construcción de un aula o demandaba trabajos adicionales que no estaban contemplados dentro del programa”.

“Desde el punto de vista constructivo, los módulos tienen características de alta calidad, están hechos con ladrillo tradicional, cuentan con cielorraso y, cuando es posible, se incluyen galerías, iluminación y ventilación adecuada con aberturas a lo largo de la estructura. En resumen, nuestro objetivo fue seleccionar las escuelas adecuadas dentro de los criterios establecidos por la provincia, asegurando la mejor distribución posible para atender la demanda de espacios educativos”, concluyó.

10 aulas en 10 escuelas

Las escuelas beneficiadas en esta primera etapa de ampliación son:

Jardín de Infantes nro. 219 “Dr. Eduardo D’Agostino”;

Escuela Primaria nro. 1.361 “Ángela Peralta Pino”;

Escuela Primaria nro. 1.343 “Amancay”;

Escuela Primaria nro. 1.339 “Juan Bautista Languier”;

Escuela Provincial nro. 1.316 “Don Tomás”;

E.S.S.O. nro. 613 “Alicia Cattáneo”;

E..S.S.O. nro. 505 “Mahatma Gandhi”;

E.S.S.O. nro. 615 “Luis Alberto Spinetta”;

E.E.T.P. nro. 495 “Malvinas Argentinas”;

E.E.T.P. nro. 460 “Guillermo Lehmann”.

FAE

En el mismo acto, Leonardo Viotti encabezó el acto de entrega de la cuarta cuota (última del año 2024) del FAE (Fondo de Asistencia Educativa). En esta ocasión, el monto entregado alcanzó los 87.000.000 de pesos,de los cuales 37.626.000 de pesos se destinarán a compra de equipamiento y 49.374.000 de pesos a infraestructura.

En tal sentido, el intendente manifestó: “Sabemos que siempre hay necesidades pendientes, pero trabajamos para distribuir los recursos de la mejor manera posible. A lo largo de 2025, seguiremos entregando las partidas correspondientes, siempre priorizando la correcta rendición de los fondos para garantizar una distribución ágil”, finalizó Viotti.