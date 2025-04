Fuerte rechazo de la CGT de Rafaela a los descuentos de días y presentismo: “extorsión”

“Esto no es lo que queremos, pero es la consecuencia de un gobierno que ha tenido una actitud reprochable y ha decidido gobernar a decretazo”. Con estas palabras, el Secretario Adjunto de la CGT Rafaela, Marcelo Lombardo, comenzó la conferencia de prensa en la que los diferentes gremios hicieron una evaluación de lo ocurrido en las primeras horas del para nacional de la CGT.

Antes de pasar a las preguntas de los colegas, leyeron un documento, leído por el Secretario General de Luz y Fuerza Rafaela, Sebastián Beccaría. Allí se indicaba que

“ P aramos. Lo advertimos y no nos equivocamos: el ajuste implementado por el gobierno nacional impactó de lleno sobre los trabajadores y trabajadoras activos y pasivos mientras que el sistema financiero acumula ganancias obscenas. Este modelo económico concentra la riqueza en unos pocos y empobrece a la gran mayoría. El supuesto equilibrio fiscal se consiguió desmantelando el Estado, abandonando la obra pública, debilitando los organismos de control, vaciando la salud y la educación pública. Pero el resultado no fue el orden sino una Argentina profundamente desequilibrada desigual y con millones de argentinos empujados a la pobreza.

En nuestra región lo vemos todos los días: se paralizan obras fundamentales para Rafaela y localidades vecinas. Se pierden fuentes de trabajo en sectores estratégicos y se asfixia a las pines a los productores, a los comerciantes y a la industria local. La motosierra no distingue realidades ni consecuencias: el federalismo es letra muerta cuando las provincias y municipios no cuentan con los recursos necesarios para garantizar derechos básicos. Estamos ante un gobierno nacional insensible y cruel que ajusta a los jubilados, que criminaliza la protesta, que desprecia a los sectores más vulnerables y que ataca sistemáticamente los derechos laborales y sociales conquistados con décadas de lucha. En Rafaela, como en todo el país resistimos en defensa del salario del trabajo, de la dignidad y del futuro. Ante una desigualdad social intolerable y un gobierno que no escucha ni responde paramos para exigir:

paritarias libres y sin techo

homologación inmediata de todos los convenios colectivos de trabajo

aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones

actualización del bono para trabajadoras y trabajadores

fin de la represión de la protesta social

presupuesto justo para salud educación y políticas públicas esenciales

defensa de nuestras industrias nuestros Pymes y los puestos de trabajo

no a los despidos ni en el Estado ni en el sector privado

Un plan nacional de empleo con perspectiva federal

No a la privatización del Banco Nación Aerolíneas Argentinas y empresas públicas estratégicas

Defensa irrestricta de la soberanía nacional incluyendo a nuestras islas Malvinas.

Por eso a todos y todas les decimos trabajadores, estudiantes, desocupados, comerciantes, productores, industriales, empresarios y profesionales de Rafaela y la región a sumarse a esta jornada de protesta nacional. Porque la patria no se vende, porque los derechos no se negocian y porque el futuro se defiende".

Lombardo aclaró que Roberto Oesquer, el Secretario General de la CGT Rafaela no estaba presentes debido a que por otras obligaciones se encontraba en Mar del Plata.

Descuentos

“Se dio una situación inédita. Hay una presión que no es habitual y que no es para nada democrático por parte de los esquemas del Estado. Obviamente, esto ha generado una serie de dificultades. Pero hay compañeros que han ido a los lugares de trabajo para que no se le descuenten el día ni el presentismo, pero haciendo ‘brazos caídos’”, dijo Lombardo, quien manifestó no tener datos respecto a cuál fue el porcentaje de trabajadores que participan activamente de la medida de fuerza.

Si dejó en claro que, en el sector de los comercios, la actividad es normal, mientras que los bancos no trabajan.

Por su parte, Beccaría fue mucho más contundente: “hay sectores privados que descuentan el día. Pero ahora también se han plegado tanto la Provincia como de la Municipalidad, siendo esto histórico. Realizan esta extorsión para que los trabajadores necesiten ir a trabajar. Después viene el gobernador o algún ministro a decir que los gremios no acompañan las políticas, pero los trabajadores sí. Esto es mentira: los trabajadores la estamos pasando mal. Pero a veces, con esa extorsión del descuento del día o del presentismo que representa el 10% de un salario que no llega a la línea de pobreza o a cubrir la canasta básica, el compañero va a trabajar pero no está de acuerdo con la política”.

Domingo Possetto, de ATILRA Rafaela, indicó que las industrias lecheras, han dejado guardias mínimas para que puedan ingresar unos 150 camiones diarios con materia prima. El resto, acató el paro.

Verónica Calaón, de UPCN, indicó que hay un descontento por el descuento del día. Y en algunos casos, “no se pueden dar el lujo de perder el día ni el presentismo, más allá de no estar de acuerdo con las políticas. Igualmente, hay un alto acatamiento”.

Finalmente, sobre el comunicado del CCIRR, Beccaría dijo “celebramos que quieran un espacio de diálogo. Pero los que no quieren dialogar son los representantes del Estado. Nosotros hemos intentado hablar, pero no se puede. Tanto en Nación como en la Provincia, que dicen que no se van a sentar a dialogar con los gremios. Por eso, tal vez, estaría bueno que, ya que se juntan con muchos candidatos, que propicien el diálogo. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo”.

Finalmente, Darío Cocco del SEOM, se mostró sorprendido por la decisión de la Municipalidad de descontar el día por primera vez. “Habíamos coordinado todo, pero hubo una decisión del gobernador de que se replique el descuento en todos los municipios y comunas. Nos tomó por sorpresa. El paro, igual, quedó ratificado. Se está llevando a cabo igual, sin inconvenientes. Algunos convenientes han decidido ir a los lugares de trabajo, pese a que la decisión nuestra era no concurrir. El paro es total. Han cambiado las reglas”, sentenció